У квітні ICTV став другим серед національних каналів

За результатами квітня канал ICTV став другим серед національних мовників. Срібло йому забезпечила частка 9,76% по аудиторії 18-54 р. (міста 50 тис.+).

Нові умови життя в країні під час карантину викликали більший інтерес українців до новин, ніж зазвичай. Рейтинги інформаційних програм зростають. Наприклад, 6 квітня ранковий випуск «Фактів» на ICTV став рекордним з 2014 року з часткою 22,1%*.

Підсумкові «Факти тижня: 100 хвилин» демонстрували свої найкращі показники і навіть досягли рекордної частки у 13,86%* з травня минулого року. Від торішнього серпня найсильніший показник має і програма з протидії російській пропаганді «Антизомбі».

Для програм «Громадянська оборона» та «Надзвичайні новини» квітень став найсильнішим за рейтингами у 2020-у.

Серед прем’єр місяця відзначився іронічно-детективний серіал «Закляті друзі», в якому головні ролі зіграли литовець Джеймс Тратас, білорус Сергій Новицький та колишній учасник «Дизель Шоу» Олег Іваниця.

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