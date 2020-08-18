StarLightMedia увійшла в ТОП-25 кращих роботодавців України

Медіагрупа StarLightMedia увійшла до рейтингу ТОП-роботодавців України «ТОП-100. Рейтинги найбільших», де зайняла почесне 21-е місце. А Human Capital директорка Групи Людмила Довгоброд, згідно з рейтингом, визнана однією з найкращих HR-управлінців України. При оцінці роботодавців брався до уваги комплекс заходів, спрямованих на підтримку та розвиток команд, зокрема в період пандемії коронавірусу.

Із початком пандемії у StarLightMedia був розроблений комплексний план дій. Команда медіагрупи була швидко переведена на дистанційну роботу й забезпечена всіма необхідними засобами особистого захисту. Ми відкоригували виробничі процеси, зокрема розробили 10 золотих правил безпечної творчості та докладний протокол проведення зйомок. А також розробили проект психологічної підтримки персоналу. Психологи щодня консультують працівників онлайн і щомісяця проводять лекції про підтримку психоемоційного стану. Для допомоги в найскладніших життєвих обставинах у нас діє Благодійний Фонд взаємодопомоги StarLight Hope.

Під час карантину в StarLightMedia почали реалізовувати проект дистанційної роботи Remote. Його мета – ефективна та комфортна робота в посткарантинній реальності, яка вже стала «новою нормою» життя. У рамках проекту компанія на постійній основі вводить нову віддалену форму співпраці зі співробітниками. Особливу увагу ми приділяємо інтеграції remote-працівників у корпоративну культуру, гарантуванню їм усіх тих умов, що й для офісних співробітників, а також забезпеченню керівників інструментами управління змішаними командами.

Також експерти відзначили корпоративну програму підтримки батьківства «Зірочки». Вона діє в StarLightMedia та має широкий спектр послуг: від безкоштовних курсів з підготовки до пологів і пільг на лабораторні дослідження для майбутніх мам до організації домашнього робочого місця з повним технічним забезпеченням. Ще один проект компанії, що привернув увагу авторів рейтингу, – Spring Booster. Це програма корпоративного MBA, реалізована в партнерстві з Deloitte Academy. У її рамках 55 керівників із команди лідерів змін протягом року, що складався з 9 модулів, навчалися й розробляли проекти для розвитку StarLightMedia.

Михайло Царьов, генеральний директор StarLightMedia:

Нові норми умов роботи й соціальної поведінки, продиктовані карантином, – особливий виклик для креативних індустрій. Здоров’я наших співробітників й учасників проектів – той пріоритет, який ми не розмінюємо. Ми створюємо безпечні умови для роботи талановитих людей, що створюють історії, які надихають.

ТОП роботодавців та HR-управлінців формувався з трьох оцінок: голосування читачів на сайті Delo.ua (20%), думки експертного журі (60%) і редколегії (20%). У лонг-лист увійшли понад 140 компаній. Експерти й редколегія оцінювали позиціонування компаній на ринку праці, просування привабливого образу роботодавця, репутацію компаній, програми соціальної відповідальності та наявність освітніх програм.

Додаткова інформація

За додатковою інформацією звертайтесь на пошту команди корпоративних комунікацій: pr@slm.ua.

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