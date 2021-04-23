StarLightMedia увійшла до рейтингу ТОП-25 сталих бізнесів України

StarLightMedia – перша українська медіакомпанія, що орієнтується на цілі сталого розвитку в удосконаленні свого бізнесу. В перший рік роботи компанія розробила стратегію сталого розвитку, визначивши пріоритетні для себе цілі, інтегрувала їх в свої бізнес-процеси та контент, і отримала декілька національних та міжнародних нагород в сфері сталого розвитку. Цього разу, StarLightMedia була відзначена нагородою “Лідер сталого розвитку” та увійшла до списку ТОП-25 сталих бізнесів України.

Лідерів сталого розвитку серед українського бізнесу було визначено на події, організованій бізнес/медіа бюро Ekonomika+ Delo.ua за підтримки Глобального договору ООН та Асоціації сталого розвитку. Нагорода відзначила особливу успішність роботи компанії в цілі 5, гендерна рівність. Протягом першого року, StarLightMedia вдалося побудувати систему гендерно-нейтрального рекрутингу, створити програми підтримки батьківства та першу в Україні корпоративну програму протидії домашньому насильству. Внести антидискримінаційни норми у всі корпоративні політики, залучити лідерів різних рівнів та функцій до реалізації принципу гендерної рівності. До теми залучені і творчі команди, а у новинах StarLightMedia створено систему амбасадорів цілей сталого розвитку. Восени компанія опублікувала перший звіт про прогрес в сфері гендерної рівності та план на 2021 рік.

Михайло Царьов, СЕО StarLightMedia:

Сталий розвиток – це наш спосіб сприйняття викликів теперішнього часу та бачення нашої ролі в майбутньому. Це фокус, якого ми дотримуємося в процесі удосконалення нашого бізнесу, наших дій як роботодавця та медіа.

Нам приємно, що вже не перша премія відзначає ефективність та соціальне значення нашої роботи. Ми продовжуємо залучати до цього напряму наших співробітників та партнерів і готові до встановлення ще більш амбітних цілей в сфері сталого розвитку у подальшому.

Нагородження відбулося на Саміті сталого бізнесу – події, що об’єднала відповідальні бізнеси, представників влади та експертів у сфері сталого розвитку. Однією з ключових стала дискусія, присвячена Європейській зеленій угоді та перспективам її реалізації в Україні. Модерувала цю панель – Олена Фроляк, Шефредакторка та ведуча програми«Факти» на ICTV, адвокатка екологічної теми. В блоці кращих кейсів українського бізнесу виступила операційна директорка StarLightMedia Тетяна Стрекаль, яка представила досвід компанії в інтеграції принципів гендерної рівності.

Нагадаємо, в січні 2020 року медіагрупа заявила, що орієнтуватиметься на Цілі сталого розвитку в удосконаленні свого бізнесу. Команда компанії визначила 5 цілей, яким приорітетно сприятиме як роботодавець, бізнес та медіа. Серед них: ціль 3 здоров’я та благополуччя, ціль 5 гендерна рівність, ціль 8 економічне зростання та гідна робота, ціль 12 відповідальне споживання та виробництво, ціль 17 партнерство в інтересах сталого розвитку.

StarLightMedia є членом Глобального договору ООН, першим підписантом Women’s Empowerment Principles серед українського бізнесу, підписантом Декларації про гендерну рівність та протидії домашньому насильству Фонду ООН у галузі народонаселення.

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