Starlight Media на HR Camp 2023: про реалізацію ветеранської програми, підтримку родин захисників і захисниць та меморіалізацію загиблих колег

“Ми всі маємо побудувати культуру, дружню до ветеранів і ветеранок. Не тільки корпоративну, а національну. Не наші захисники і захисниці мають адаптуватися, а ми як суспільство маємо на всіх рівнях прийняти нову реальність, адаптуватися до неї. Це має бути у діях бізнесу, у спілкуванні з оточенням, у вихованні дітей. Широке партнерство, обмін досвідом, об’єднання ініціатив організацій допоможе змінювати соціум та формувати інклюзивне суспільство”, – запевняє директорка з управління персоналом Starlight Media Наталія Волнянська.

Про досвід групи у працевлаштуванні та підтримці ветеранів та ветеранок вона розповіла під час практичної конференції HR Camp 2023. Це найочікуваніша подія для української HR-спільноти, спікерами та спікерками якої є представники найбільших українських і міжнародних компаній. Модераторкою дискусії виступила Ірина Галузінська, Veteran Hub.

Цього року на події обговорювалися теми, які є дуже актуальними для ринку праці воєнної України: корпоративне волонтерство, нові очікування українців від роботодавців та що має бути у фокусі роботодавців сьогодні, щоб перемагати завтра.

Starlight Media стала однією з перших українських компаній, що запровадила комплексну стратегію підтримки ветеранів та ветеранок на робочому місці, в контенті та бізнесі. Під час панельної дискусії Наталія підкреслила, що наразі пріоритети у реалізації цієї стратегії такі:

посилення ролі компанії як медіа: збільшення репрезентації українських ветеранів та ветеранок в контенті медіагрупи; робота над створенням нових проектів, присвячених їх досвіду та шляху; інформаційна підтримка ініціатив, спрямованих на реабілітацію військових та підтримку їх сімей;

створення корпоративних програм підтримки сімей-захисників/ць та загиблих співробітників

меморіалізація загиблих працівників-захисників.

«На жаль, у команді Starlight Media також є втрати. Від початку російсько-української війни четверо наших колег загинули в боротьбі з ворогом. Вони віддали свої життя, захищаючи наше майбутнє і ми завжди маємо пам’ятати про них, їх професійні таланти, їх вчинки.

Ми вшановуємо пам’ять наших загиблих героїв у всі пам’ятні дати, у зверненнях СЕО компанії до співробітників, у пам’ятних відео, у згадках на корпоративних зустрічах. Ми обов’язково організовуємо турботу про родини загиблих. Крім фінансової це і психологічна підтримка дружин загиблих, організація навчання дітям наших героїв. Підтримуємо звʼязок із сімʼями загиблих, дізнаємось про потреби, аби бути корисними», – підкреслила Наталія.

Підтримка сімей військовослужбовців є дуже важливою. Ми шукаємо можливості для підтримки зв’язку з ними і прояву турботи. Наприклад, на День матері команда Starlight Media вітала мам своїх захисників та захисниць як в ефірі, так і поза ним. Зірки телеканалів групи в цей день особисто вітали мам та дякували за те, що їхні сини та доньки боронять нашу країну та борються за її свободу і незалежність.

Нагадаємо, що в березні 2023 року Starlight Media прийняла комплексну стратегію підтримки ветеранів та ветеранок російсько-української війни. Вона охоплює відповідальність компанії як роботодавця, медіа та бізнесу. Медіагрупа зробила її відкритою для всіх компаній, що прагнуть підтримати українських воїнів на шляху їх повернення до цивільного життя. Зараз компанія продовжує долучатись до всіх заходів, присвячених темі та вважає адвокацію таких програм, обмін кращими практиками між українськими роботодавцями – надважливою.

Також Starlight Media вдячні за підтримку Veteran Hub – стратегічному партнеру групи у впровадженні стратегії підтримки ветеранів та ветеранок російсько-української війни.