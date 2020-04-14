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Головна / Сайт Фактів ICTV розпочав співпрацю з ООН щодо проблеми COVID-19 / 14.04.2020 15:52
14.04.2020 15:52
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Сайт Фактів ICTV розпочав співпрацю з ООН щодо проблеми COVID-19


Засилля неправдивої інформації заважає українцям ефективно протистояти поширенню коронавірусу. Тож сайт Фактів ICTV розпочав співпрацю з ООН та її організаціями, в тому числі, ВООЗ, щоб виправити ситуацію. У серії спільних публікацій будуть розвінчані найпопулярніші міфи, конспірологічні теорії та решта фейків.

Також у замітках та зручних інфографіках дадуть загальні поради, як вберегти себе від COVID-19 та як впоратися зі стресом під час пандемії, публікуватимуть найбільш актуальну та перевірену профільними інституціями ООН інформацію.

– Нам важливо доносити інтернет-користувачам лише верифіковану інформацію. У світі, де так багато фейків – українці мають опиратися лише на факти. Саме тому ми звернулися до ООН щодо співпраці, щоб оперативно надавати інформацію, якій можна довіряти і розміщувати на нашому інтернет-ресурсі. Наскільки мені відомо, ми першими серед українських ЗМІ започаткували таку співпрацю», – прокоментувала директорка департаменту інтернет-проектів ICTV Ольга Тищук.

У ці складні часи Організація Обєднаних Націй в Україні рада установленню партнерства з медіагрупою StarLightMedia, ICTV зокрема. Ми бачимо цю співпрацю, як важливу частину наших зусиль задля того, щоб люди в Україні отримували точну, побудовану на фактах інформацію про всі аспекти пандемії COVID-19.

Крім того, наша співпраця може слугувати протидії поширенню неправдивій інформації про новий коронавірус, що може не лише ввести в оману читачів, але навіть призвести до збільшення ризику для здоров’я. Надійна система публікації інформації та миттєві новини, взяті із достовірних джерел, є життєво важливими для забезпечення інформування громадськості про ситуацію, що розвивається, та для кращого захисту від ризиків інфікування. Я закликаю всіх використовувати достовірні джерела інформації, що надходять від Міністерства охорони здоров’я, ВООЗ, а також інших агенцій у складі ООН, – сказала Оснат Лубрані, гуманітарна координаторка системи ООН в Україні.

Всі матеріали з серії будуть маркуватись логотипом ООН, щоб читачі одразу розпізнавали перевірену інформацію.

Особливу увагу сайт Фактів звернув на інформацію щодо ризиків виникнення коронавірусу у вагітних.

Спільний матеріал про вплив COVID-19 на вагітність вже на сайті: https://fakty.com.ua/ua/lifestyle/zdorove/20200413-koronavirus-i-vagitnist-yak-zahystytysya-i-yakyj-doglyad-potribnyj-pid-chas-pologiv/

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Теги: covid-19, ООН, факти ICTV
14.04.2020 15:52



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