Премія HR-бренд 2023 презентує кейси номінантів на марафоні “Незламні. Досвід роботодавців в умовах війни”

Starlight Media цього року виступає головним медіа партнером знакової події – онлайн-марафону Премії HR-бренд “Незламні”, де кращі роботодавці презентують унікальний досвід в роботі з людським капіталом. Практичні кейси у форматі “виклики – рішення -результат”.
З 14 вересня по 19 жовтня відбувається знакова подія для бізнес та HR-спільноти – Всеукраїнський онлайн-марафон “Незламні. Досвід роботодавців в умовах війни”. Організатор – grc.ua
На марафоні протягом 8 етерів презентують найкращі кейси в управлінні талантами від номінантів Премії HR-бренд 2023:
ABP, AB Inbev Efes Ukraine, Avenga, Аврора-мультимаркет, Агромат, Аптека низьких цін, Артеріум, Boosta, Ciklum, Credit Agricole Ukraine, CCG Development, Corporate University групи компаній «Нова пошта», DataArt, ДТЕК, Епіцентр, Fozzy Group&Silpo, EPAM, Intellias, HR Agency Key People, Кімберлі-Кларк, Кернел, Кормотех, МХП, Novus, Нова пошта, PIN-UP Global, Pizza Day, PepsiCo, Precoro, мережа аптек «Подорожник», ПУМБ, Райффайзен банк, Sigma Software, Slots City, SPD-Ukraine, ОККО, OTP bank, Ощадбанк, Uklon, Фора, Хлібпром, Wargaming.
Марафон “Незламні. Досвід роботодавців в умовах війни” – це наймасштабніший шеринг знань і практичних кейсів від кращих роботодавців України, яких номіновано на здобуття Премії HR-бренд 2023.
- 8 етерів
- 36 годин унікального контенту
- 65 проєктів
- 42 компанії
Участь безкоштовна.
У програмі виступи номінантів Премії HR-бренд 2023
- досвід реалізації human to human стратегій в компаніях різних індустрій;
- зміна підходів в стратегічному рекрутингу та людиноцентричні системи найму;
- як ШІ змінює бізнес і трансформує роботу HR;
- голосові чат-боті у масовому наймі та інші інновації в рекрутингу;
- сучасні дієві системи навчання та розвитку кар’єри;
- автоматизація цілепокладання OKR та оцінки результативності;
- програми розвитку управлінців та зрощування менеджерів з “нуля”;
- посилення культури довіри, відкритості та людяності через комунікації та залучення топів;
- робота з сенсами та цінностями;
- корпоративне соціальне волонтерство як культурне ДНК бізнесу;
- створення інклюзивного середовища та реінтеграція військових у професійне та мирне життя;
- молодь у фокусі: дуальна освіта та залучення талантів;
- дієві Well-being проєкти і турбота про працівників;
- програми амбасадорів бренду та їх ефективність в умовах нових реалій;
- Як соціальні та благодійні проєкти об’єднують та підвищують мотивацію та залученість працівників
На марафоні також передбачені обговорення та дискусії щодо нових викликів в роботі з людським капіталом: як зберегти таланти в Україні і повернути своїх після війни; як створити інклюзивне середовище та реінтегрувати ветеранів до мирного життя – спільнодія бізнесу і держави.
РЕЄСТРАЦІЯ https://forms.gle/5gCmvJn4ZgHDCcUq9
Усього 8 етерів марафону у вересні і жовтні.
Початок о 15.00
⏰ Дати етерів: вересень – 14.09, 21.09, 28.09, щочетвер.
Жовтень – 05.10; 10.10; 12.10; 17.10 і 19.10 – щовівторка та щочетверга и
Діє єдина реєстрація на усі дні онлайн марафону.
Переглянути трансляцію можна на Youtube – каналі Премії HR-бренд. https://youtube.com/@hr-4305
Також за цим посиланням можна переглянути всі попередні етери.
Всеукраїнський онлайн марафон “Незламні. Досвід роботодавців в умовах війни” – це практичні кейси з першоджерел, це натхнення та енергія розвитку, це історії незламності та сили українського бізнесу з людяним обличчям.
Для кого корисний онлайн марафон
Марафон “Незламні” корисний усім тим професіоналам, хто опікується питаннями роботи з людьми і брендом роботодавця: керівники компаній та HR-директори, директори з підтримки бізнесу, HRBP та Рeople Partners, HR-менеджери, рекрутери, T&D-фахівці, спеціалісти з внутрішніх комунікацій, CSR фахівці та Employer Brand менеджери.
Партнери онлайн-марафону:
Головний медіа партнер: Starlight Media
Офіційний партнер: PIN-UP.Global
Експертний телеком партнер: Lifecell
Фармацевтичний експертний партнер: Дарниця
Страховий партнер: ІНГО
Інформаційні партнери: ЕВА
З питань партнерства у Премії HR-бренд Україна 2023 звертайтеся за телефоном 097-887-67-50 або пишіть на імейл l.onypko@grc.ua