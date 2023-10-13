Премія HR-бренд 2023 презентує кейси номінантів на марафоні “Незламні. Досвід роботодавців в умовах війни”

Starlight Media цього року виступає головним медіа партнером знакової події – онлайн-марафону Премії HR-бренд “Незламні”, де кращі роботодавці презентують унікальний досвід в роботі з людським капіталом. Практичні кейси у форматі “виклики – рішення -результат”.

З 14 вересня по 19 жовтня відбувається знакова подія для бізнес та HR-спільноти – Всеукраїнський онлайн-марафон “Незламні. Досвід роботодавців в умовах війни”. Організатор – grc.ua

На марафоні протягом 8 етерів презентують найкращі кейси в управлінні талантами від номінантів Премії HR-бренд 2023:

ABP, AB Inbev Efes Ukraine, Avenga, Аврора-мультимаркет, Агромат, Аптека низьких цін, Артеріум, Boosta, Ciklum, Credit Agricole Ukraine, CCG Development, Corporate University групи компаній «Нова пошта», DataArt, ДТЕК, Епіцентр, Fozzy Group&Silpo, EPAM, Intellias, HR Agency Key People, Кімберлі-Кларк, Кернел, Кормотех, МХП, Novus, Нова пошта, PIN-UP Global, Pizza Day, PepsiCo, Precoro, мережа аптек «Подорожник», ПУМБ, Райффайзен банк, Sigma Software, Slots City, SPD-Ukraine, ОККО, OTP bank, Ощадбанк, Uklon, Фора, Хлібпром, Wargaming.

Марафон “Незламні. Досвід роботодавців в умовах війни” – це наймасштабніший шеринг знань і практичних кейсів від кращих роботодавців України, яких номіновано на здобуття Премії HR-бренд 2023.

8 етерів

36 годин унікального контенту

65 проєктів

42 компанії

Участь безкоштовна.

ПРОГРАМА МАРАФОНУ

У програмі виступи номінантів Премії HR-бренд 2023

досвід реалізації human to human стратегій в компаніях різних індустрій;

зміна підходів в стратегічному рекрутингу та людиноцентричні системи найму;

як ШІ змінює бізнес і трансформує роботу HR;

голосові чат-боті у масовому наймі та інші інновації в рекрутингу;

сучасні дієві системи навчання та розвитку кар’єри;

автоматизація цілепокладання OKR та оцінки результативності;

програми розвитку управлінців та зрощування менеджерів з “нуля”;

посилення культури довіри, відкритості та людяності через комунікації та залучення топів;

робота з сенсами та цінностями;

корпоративне соціальне волонтерство як культурне ДНК бізнесу;

створення інклюзивного середовища та реінтеграція військових у професійне та мирне життя;

молодь у фокусі: дуальна освіта та залучення талантів;

дієві Well-being проєкти і турбота про працівників;

програми амбасадорів бренду та їх ефективність в умовах нових реалій;

Як соціальні та благодійні проєкти об’єднують та підвищують мотивацію та залученість працівників

На марафоні також передбачені обговорення та дискусії щодо нових викликів в роботі з людським капіталом: як зберегти таланти в Україні і повернути своїх після війни; як створити інклюзивне середовище та реінтегрувати ветеранів до мирного життя – спільнодія бізнесу і держави.

РЕЄСТРАЦІЯ https://forms.gle/5gCmvJn4ZgHDCcUq9

Усього 8 етерів марафону у вересні і жовтні.

Початок о 15.00

⏰ Дати етерів: вересень – 14.09, 21.09, 28.09, щочетвер.

Жовтень – 05.10; 10.10; 12.10; 17.10 і 19.10 – щовівторка та щочетверга и

Діє єдина реєстрація на усі дні онлайн марафону.

Переглянути трансляцію можна на Youtube – каналі Премії HR-бренд. https://youtube.com/@hr-4305

Також за цим посиланням можна переглянути всі попередні етери.

Всеукраїнський онлайн марафон “Незламні. Досвід роботодавців в умовах війни” – це практичні кейси з першоджерел, це натхнення та енергія розвитку, це історії незламності та сили українського бізнесу з людяним обличчям.

Для кого корисний онлайн марафон

Марафон “Незламні” корисний усім тим професіоналам, хто опікується питаннями роботи з людьми і брендом роботодавця: керівники компаній та HR-директори, директори з підтримки бізнесу, HRBP та Рeople Partners, HR-менеджери, рекрутери, T&D-фахівці, спеціалісти з внутрішніх комунікацій, CSR фахівці та Employer Brand менеджери.

Партнери онлайн-марафону:

Головний медіа партнер: Starlight Media

Офіційний партнер: PIN-UP.Global

Експертний телеком партнер: Lifecell

Фармацевтичний експертний партнер: Дарниця

Страховий партнер: ІНГО

Інформаційні партнери: ЕВА

З питань партнерства у Премії HR-бренд Україна 2023 звертайтеся за телефоном 097-887-67-50 або пишіть на імейл l.onypko@grc.ua