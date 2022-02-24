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Головна / Перевірена інформація про ситуацію в Україні: список офіційних джерел / 24.02.2022 12:59
24.02.2022 12:59
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Перевірена інформація про ситуацію в Україні: список офіційних джерел

Перевірена інформація про ситуацію в Україні: список офіційних джерел

В цей складний час телеканал ICTV закликає українців зберігати спокій, не довіряти сумнівній інформації та читати перевірені джерела.

Офіс Президента України https://www.facebook.com/president.gov.ua

Генеральний штаб Збройних сил України https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua 

Кабінет Міністрів України https://www.facebook.com/KabminUA 

Міністерство оборони України https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA 

Міністерство внутрішніх справ https://www.facebook.com/mvs.gov.ua 

Національна поліція України https://www.facebook.com/UA.National.Police 

Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA

Державна прикордонна служба України https://www.facebook.com/DPSUkraine 

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки https://www.facebook.com/StratcomCentreUA

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України https://www.facebook.com/dsszzi 

Сухопутні війська ЗС України https://www.facebook.com/UkrainianLandForces 

Військово-морські сили ЗСУ https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua 

Територіальна оборона ЗСУ https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces 

 

Щодо руху транспорту та роботи інфраструктурної галузі

Міністерство інфраструктури України https://t.me/miUkraune

Укрзалізниця https://t.me/UkrzalInfo 

Украерорух https://t.me/uksatse_official 

Укравтодор https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua 

Міжнародний аеропорт “Бориспіль” https://www.facebook.com/airportboryspil/ 

Адміністрація морських портів України https://www.facebook.com/uspa.gov.ua  

Міжнародний аеропорт “Львів” https://www.facebook.com/lvivinternationalairport/

Державна служба України з безпеки на транспорті (ДСБТ) https://www.facebook.com/DSBT.UA

Закликаємо усіх громадян зберігати спокій і за можливості залишатися вдома.

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24.02.2022 12:59



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