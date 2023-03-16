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Головна / Опитування користувачів цифрового телебачення Т2 / 16.03.2023 12:38
16.03.2023 12:38
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Опитування користувачів цифрового телебачення Т2

Опитування користувачів цифрового телебачення Т2

Щодня ми створюємо, знімаємо, транслюємо, а ще – інформуємо, надихаємо, підтримуємо. І – прагнемо робити це все ще ЯКІСНІШЕ для вас. І для цього – ми потребуємо почути вашу думку.

Ми запускаємо опитування наших глядачів щодо якості покриття та фактичного охоплення сигналу цифрового телебачення Т2. Ваші відгуки стануть особливо важливими і для покращення послуги уже сьогодні, і для подальшої роботи в деокупованих регіонах чи віддалених містечках. Ми прагнемо, щоб усі глядачі в усіх областях – отримували доступ до якісного контенту на щоденній основі.

Тож запрошуємо глядачів цифрового телебачення Т2 З УСІХ КУТОЧКІВ УКРАЇНИ долучитися до опитування.

ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ

Залишити свої дані в короткій анкеті й, якщо ви підходите нам за параметрами, –  чекати на дзвінок від наших менеджерів у зручний для вас час.

ЯК ПРОХОДИТИМЕ ОПИТУВАННЯ

У короткій телефонній розмові на 15-20 хвилин у час, який ви самі оберете.Допомога кожного глядача важлива – хочете стати одним із них – тисніть на анкету!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2ZEjJhue_-Zv892IpdHnzK37wJ-EW2YtvDNuaJ30kRFA8ig/viewform

Теги: опитування
16.03.2023 12:38

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