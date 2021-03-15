Неймовірна Оксана Гутцайт сьогодні святкує свій день народження

Сьогодні, 15 березня ведуча програми «Факти» на ICTV Оксана Гутцайт святкує день народження. Про сюрпризи, найкумедніші подарунки, теплі спогади та традиції святкування – у нашому ексклюзивному інтерв’ю.

Оксано, ви любите свій день народження чи це для вас більш переломний момент щороку?

Обожнюю. З самого дитинства. Взагалі люблю свята, а день народження особливо. Усі тобі приділяють максимум уваги, вітають, говорять безліч компліментів.

Як вас можна здивувати?

Я дуже люблю сюрпризи. Мені і чоловік їх влаштовує, і друзі. Бувало, коли вони приїжджали вночі, або о 7-й ранку, аби привітати мене.

А який найприємніший сюрприз пригадується ?

Коли чоловік сказав, що ми будемо удвох святкувати, а запросив величезну компанію. Ми зайшли у ресторан, і тут картина, як у фільмі: всі з квітами і кричать “з днем народження”. І ще був один неймовірний день народження, коли ми полетіли з ним удвох у Париж. Чоловік заздалегідь прорахував, щоб це був вихідний тиждень у мене, домовився з батьками, щоб вони приїхали подивитися за дітьми, купив квитки і мені сказав про це тільки напередодні, пізно ввечері. Точніше запитав: “Що ти хочеш на свій день народження?”. Я відповідаю: “Ти ж знаєш, хотіла б в Париж”. А він каже: “Ну, тоді збирайся” (Сміється).

А який був найбільш кумедний, чи провальний подарунок?

Колись давно трапився такий випадок: мені потрібен був фен і я своїм подружкам сказала про це. В результаті мені фен подарували кілька людей (Сміється). Але нічого, це ж приємно. Зате тепер і у доньки, і в мене є фен.

Головне ж – увага… З який днем народження пов’язані найтепліші спогади?

Дуже запам’ятавсятой день народження у той період, коли ми з Вадимом тільки познайомилися. Я тоді ще в Харкові жила. Вадик мені дзвонив кожні пів години: то щось бажав, то співав. Замовив доставку квітів. Це було дуже красиво і романтично.

А з дитинства які спогади?

У мене завжди батьки підходили до організації дня народження творчо: вигадували якісь ігрища, естафети, вікторини, танці. Коли згадую, як я вранці прокидалась, а батьки вже чекали з тортом і подарунками, так одразу тепло і по-домашньому на душі стає.

Чи є традиція святкування (яку, можливо, через пандемію неможливо втілити)?

Такого немає. Єдине, мабуть, вже приходить з віком бажання зустрічати такі свята лише з найріднішими і найдорожчими. Так тихесенько, по-домашньому. Але великі гуляння я теж люблю (Сміється).

А як плануєте святкувати цього року?

Будемо вдома родиною святкувати.

Команда ICTV вітає нашу круту ведучу Оксану Гутцайт та бажає завжди зберігати у своєму серці те тепло і радість, які зігрівають усіх навколо.

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