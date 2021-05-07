Ми засуджуємо дії РФ: інтерв’ю Олени Фроляк з держсекретарем США Ентоні Блінкеном

Заслужена журналістка України та головна редакторка інформаційної служби ICTV Олена Фроляк записала ексклюзивне інтерв’ю з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

У четвер, 6 травня, американський дипломат відвідав Київ у рамках офіційного візиту.

Прем’єра інтерв’ю з Ентоні Блінкеном відбулася о 18:45 у випуску «Фактів» на телеканалі ICTV.

– Пане секретар, ви приїхали до України після нещодавнього загострення на Донбасі й накопичення величезної кількості російської зброї біля наших кордонів. Частково Росія її відвела, але заспокоюватися не варто. На яку підтримку Вашингтона може розраховувати Київ у цій ситуації?

Одна з причин, чому я тут – це зробити чітку заяву, що Сполучені Штати підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Я тут, щоб сказати українцям: ми підтримуємо вас.

Ми і надалі будемо надавати безпекову підтримку заради того, щоб Україна змогла захистити себе сама. Мушу сказати, ми дуже захоплені тим, як Україна показала силу перед лицем російської агресії, коли на кордонах сконцентрувалася найбільша кількість військ з часу вторгнення у 2014 році.

Ми були стурбовані, уважно стежили за ситуацією і робили усе можливе для підтримки України.

– Чи можливо розцінювати ваш візит як “звірку годинників” перед можливою зустріччю Джо Байдена і Володимира Путіна?

– Перш за все, хочу наголосити – те, що сказав президент Байден Володимиру Зеленському: Ми ніколи не будемо робити нічого щодо вас без вас. І це, звісно, стосується усіх переговорів із Росією.

Те, чому я приїхав сьогодні – щоб поділитися нашим аналізом і оцінкою ситуації, а також почути наших партнерів-українців, якою вони її бачать.

– Після загострення на Сході в Україні знову активізувалися дискусії щодо можливості вступу до НАТО. Наскільки це реально сьогодні?

– Я хочу чітко наголосити: двері НАТО відчинені для України. НАТО знову нагадало про свої зобов’язання. Те, що ми бачимо зараз – Україна все ближче співпрацює з натівськими програмами і найголовніше – проводить необхідні реформи та інвестиції.

Кожна країна, яка сподівається вступити до НАТО, повинна розуміти, що вона має відповідати потрібним стандартам і бути готовою збільшити безпековий потенціал Альянсу.

– З перших днів роботи стало зрозуміло, що адміністрація Байдена проводитиме жорстку політику щодо Росії, санкції щодо Північного потоку-2 та справи Олексія Навального тому підтвердження. Як загалом це може вплинути на ситуацію в Україні?

– Направду, ми б віддали перевагу стабільним і передбачуваним відносинам з Росією: те саме казав Байден Путіну, коли вони говорили телефоном. Однак якщо Росія продовжить агресивні дії проти України чи іншої держави, що зачіпає і наші інтереси, ми будемо відповідати.

Не заради того, щоб підняти ескалацію чи увійти в конфлікт, а тому, що не можемо дозволити, щоб російська агресія та її зухвалі дії залишилися без відповіді. Рішення за Росією. Частиною цього, я сподіваюся, буде свідоме рішення щодо припинення окупації і відновлення українського суверенітету та контролю за кордоном.

– Боротьба з корупцією, судова реформа, прозорість та відкритість державних процесів – відомий перелік вимог до Києва з боку Вашингтона. Як ви оцінюєте якість і темпи реформ в Україні?

Україна стикається з двома загрозами – зовнішньою (російська агресія) і внутрішньою (корупція). Я впевнений, що українці дуже зацікавлені в реформах та сильних державних інституціях, їхній прозорості та незалежності. Йдеться про Антикорупційне бюро, діяльність суддів і наглядові ради державних компаній.

Був серйозний прогрес, зокрема ухвалення законів щодо декларування доходів парламентарів і земельна реформа, але, звісно, потрібно більше прогресу щодо юридичної реформи та незалежності Антикорупційного бюро. Це насамперед потрібно українцям, вони тільки виграють від цих реформ.

Міжнародна спільнота хоче співпрацювати з Україною, але інвестори мають бути впевнені, що тут сприятливий бізнес-клімат.

– На Вашу думку, як остання зміна керівництва Нафтогазу може вплинути на інвестиційний клімат, співпрацю з МВФ і загалом економічну стабільність в Україні?

– Насправді це поганий сигнал і потенційна шкода міжнародна шкода іміджу України.

Мені здається, уряд це розуміє і рухатиметься вперед до корпоративного управління Нафтогазом. Воно повинно бути прозорим, незалежним і обов’язково служити інтересам українців.

– Цього року 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру. Тема Голокосту для адміністрації Байдена дуже важлива. Чи можна очікувати на вшанування цих роковин у Києві когось із Вашингтона?

– Це може статися з великою вірогідністю. Багато американців знають про цю трагедію.

Я переконаний, дуже важливо, аби людство не забуло про неї. Голокост нагадує і про наше нинішнє зобов’язання захищати права людини.

– Я знаю про ваше українське коріння. Що розповідали про це у вашій родині?

– Мій дідусь і прадідусь народилися в Україні. Дідусь жив тут до семи років, поки не переїхав з родиною в США.

Він був занадто юним, щоб щось пам’ятати. Але згадував розповіді прадіда, що наше коріння – саме звідси.

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