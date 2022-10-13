Марафон «Єдині новини» запускає кампанію «Тепла країна», що допоможе українцям підготуватись до зими та подолати її виклики разом

Новинні редакції та маркетингові команди, держава та міжнародні партнери об’єднують зусилля заради підготовки країни до цієї складної зими. Серія роликів, сюжетів та інформаційних матеріалів «Теплої країни» допоможуть українцям дізнатись як обігріти свої будинки, відповідально споживати ресурси та як діяти в екстремальних умовах. Головний заклик кампанії — «Переможемо зиму разом!»

«Тепла країна» — комплексна інформаційна кампанія, що створюється національним марафоном «Єдині Новини» в партнерстві з Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством енергетики України, Міністерством культури та інформаційної політики України, GIZ та Світовим Банком. Цей проєкт про єдність, знання та прості дії, що допоможуть нашій країні вистояти цієї зими у час війни, ворожих обстрілів нашої інфраструктури, завданих втрат нашому житловому та енергетичному комплексу.

Олександр Богуцький, СЕО Starlight Media: «Ми добре знаємо, що подолати найскладніші виклики можна тільки разом. Тому, в підготовці до цієї зими “Єдині Новини” об’єднують зусилля з нашою державою та партнерами у проєкті “Тепла країна”. Спільно ми надаватимемо українцям інформацію, що допоможе зберегти тепло в оселях та залучатиме всю країну до сталого споживання ресурсів, підтримки держави, армії та один одного.

Цією кампанією ми знову нагадуємо — кожен відповідає за всіх своїх. А в Україні “свої” — це понад 40 мільйонів людей, які кожного дня працюють заради наближення нашої перемоги. Тож з думками про свої сім’ї, сусідів, про людей на зруйнованих ворогом територіях, наших героїв та героїнь на фронті, волонтерів — ми закликаємо всіх долучитись до цієї кампанії. Ми маємо перетворити корисні поради на дії, щоб перемогти цю зиму разом!

Держава продовжує працювати над максимально можливим забезпеченням країни в підготовці до зими. Медіагрупи Starlight Media, 1+1 media, Суспільне Мовлення, Inter Media Group та телеканал «Рада» сфокусують свої зусилля на наданні повної та практичної інформації, що допоможе населенню правильно підготувати себе та свої оселі до холодної пори року, знати як діяти в екстремальних ситуаціях, збільшить внесок всіх українців у перемогу на цьому зимовому фронті. Інформаційна кампанія комплексно реалізовуватиметься в ефірі марафону «Єдині новини», в соціальних мережах, зовнішній рекламі та залучатиме лідерів думок і партнерів з державного, міжнародного та приватного секторів.

Олена Мартинова, маркетинг-директорка Starlight Media: «Тепла країна об’єднала експертизу та зусилля медійників, держави та міжнародних партнерів. Над кожним матеріалом чи порадою цієї кампанії працювала велика команда небайдужих професіоналів, що прагнуть своїми знаннями, роботою допомогти зберегти тепло в українських оселях та убезпечити країну від ризиків, що можуть стати реальними цієї зими.

Ми знаємо, що це будуть складні місяці для нашої країни. Але впевнені, що кампанія продовжить посилюватись новими партнерами, а ми, українці, знову зможемо вистояти завдяки єдності та взаємодопомозі

Творці «Теплої країни» закликають до підтримки проєкту — у поширенні корисних матеріалів, партнерстві та застосуванні корисних порад у власному побуті. Проєкт відкритий до долучення нових партнерів — з міжнародного, приватного та громадських секторів. Переможемо зиму разом!