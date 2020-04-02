Дитячий шопінг: вигідні пропозиції від інтернет-магазину Panama

В період карантину та розповсюдження коронавірусу, бажано уникати людних місць. Але що робити сім’ям з дітьми, які ростуть та в яких постійно з’являються нові потреби? Відповідь проста: переходити на онлайн-шопінг та підтримувати українські платформи.

Інтернет-магазин Panama створений в Україні та вже декілька років пропонує батькам чудовий сервіс. Платформа дає великий вибір товарів, підтримку менеджерів телефон, відгуки покупців та можливість стати членом Baby club. Крім того, на сайті panama.ua регулярно є знижки. Розглянемо деякі з них.

Знижка -10% на товари брендів Icm, Miniart, Skif, Roden, Academy та Revel. Тут і іграшковий та збірний воєнний транспорт, фігурки солдатів та все, що сподобається малюку, який цікавиться темою війни. Акція триватиме ще понад 10 днів.

До -50% на махрові рушники компанії Arya. Товар вироблено в Туреччині, є різні кольори, а вартість на сайті вже представлена зі знижкою. До кінця пропозиції залишилось трохи більше, ніж два тижні.

Конструктор з обпаленої глини від бренду Keranova допоможе підлітку відчути себе справжнім архітектором та побудувати міні-домівку своєї мрії. Тим паче на деякі набори цієї торгової марки діє знижка до -15%.

Соски Philips Avent також підпадають під акційну пропозицію та впали в ціні на 20%.

Від 15% до 40% знижки на дитяче харчування компаній Milupa, Nutrilon та Ложка-в-ладошке.

Де шукати вигідні пропозиції

В інтернет-магазині Panama є два способи побачити актуальні акції. Один з них — відкрити розділ сайту «Акції» та обрати потрібну категорію товарів. Так ви побачите всі можливі пропозиції, серед яких знайдете те, що вам необхідно.

Другий спосіб — стати членом Baby club і регулярно отримувати листи на електронну пошту з дайджестами знижок. Перевага цього способу в тому, що реєструючись, ви вказуєте дані про малюка, а система самостійно підбирає товари, які можуть бути вам актуальними. Крім того, ви зможете створити власний список бажаних покупок, і щойно деякі позиції стануть дешевшими, ви про це також дізнаєтесь.

За додатковою інформацією щодо доставки та обслуговування ви можете звернутись на гарячу лінію, або дізнатись все самостійно. Інтернет-магазин Panama пропонує безкоштовну доставку в межах України, якщо замовлення здійснене на певну суму. Пакунки приходять протягом 72 годин.

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