Діти Героїв: Забезпечимо разом 3000 дітей загиблих Героїв діджитал-освітою

dobro.ua, БФ “Діти Героїв” та онлайн ІТ-академія GoITeens розпочали масштабний національний збір заради підтримки дітей постраждалих від війни. Starlight Media став інформаційним партнером проекту

Наразі в Україні нараховується жахлива кількість дітей, які втратили своїх маму чи батька через війну. Понад 6000 з них наразі знаходяться під опікою Благодійного фонду “Діти Героїв” для сиріт та напівсиріт війни. Одним з них є підопічний фонду Ярослав Костушевич.

14-річний Ярослав родом з Луганщини. Війна застала його двічі: у рідному місті, а потім – у Бучі. Під час її окупації Ярослав втратив вітчима, згодом помер і його рідний тато. Хлопчик, який народився із вродженою хворобою та потребує спеціального щоденного піклування, залишився лише з мамою. Та у Ярослава є улюблене хобі, що допомагає йому відволіктись від жахів війни – це програмування. Вже пів року він навчається в онлайн ІТ-академії GoITeens на розробника компʼютерних ігор. А на Новий рік один із донорів фонду «Діти Героїв» подарував Ярославу планшет! Хлопчик мріє стати успішним, аби розвивати свою країну. А кожен з нас може допомогти йому і таким самим діткам реалізувати їхню мрію.

Аби історія Ярослава не була винятком, благодійний фонд «Діти Героїв», онлайн ІТ-академія для дітей та підлітків GoITeens разом з благодійною платформою dobro.ua та інформаційним партнером медіагрупою Starlight Media обʼєдналися заради спільної мети – забезпечити 3000 дітей військових якісною ІТ-освітою.



«Starlight Media розділяє місію підтримки українських дітей, які через російську злочинну війну втратили своїх батьків. Ми віримо, що якісна освіта може стати грунтовною підтримкою для їх майбутнього шляху, тому надаємо свої інформаційні ресурси для посилення цієї благодійної ініціативи.

Ворог робить все можливе, щоб у нашої країни не було майбутнього. Але ми продовжуємо боротись та працювати заради того, щоб це майбутнє було кращим, а наші діти ніколи більше не бачили війни після нашої перемоги», – Олександр Богуцький, СЕО Starlight Media.

“66% сімей, які знаходяться під опікою фонду «Діти Героїв», мають скрутне фінансове становище. Часто у цих дітей немає можливостей відвідувати додаткові курси чи гуртки, про які вони так мріють.

Та ми розуміємо, що саме якісна сучасна освіта допоможе дітям, які в одну мить втратили всесвіт, мати гідні перспективи, впевнено крокувати далі та будувати щасливе життя у нашій країні. Це і є метою нашого партнерства з GoITeens – навчити три тисячі дітей ІТ дисциплінам, щоб кожна дитина знала як отримати професію своєї мрії та мала інструменти для цього”, – коментує Анна Хоменко, співзасновниця Благодійного фонду “Діти Героїв” та керівниця відділу по роботі з постраждалими сім’ями.

“Наша ціль, надати якісну освіту, потребує чималих зусиль та вкладень: у викладачів, матеріали та інфраструктуру. Ми створили великий благодійний збір, аби до нього долучалися всі охочі та відчували свою дотичність до виховання дітей, чиї батьки були вбиті ворогом за нашу Незалежність.

Аби діти мали можливість стати успішними та розпочати кар’єру ще до вступу в університет. Аби розширити свої знання та навички, знайти нових друзів та інтереси”, – розповідає В’ячеслав Поліновський, генеральний директор мережі онлайн ІТ академій для дітей “GoITeens”. Приєднатися до проєкту можуть як кожна небайдужа людина, зробивши внесок від 1 гривні на сайті благодійної платформи dobro.ua, так і соціально-відповідальні компанії. Всі 100% зібраних коштів підуть на оплату освітніх програм для дітей Героїв.

Всі подробиці за посиланням https://dobro.ua/project/teach_children_heroes/



Фото, історії підопічних фонду “Діти Героїв”: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WH4GE3Nl8TPv6jFZJfnssRp0pJ66eYds

Довідка:



Благодійна платформа dobro.ua — перша в Україні платформа добра, фандрейзингова платформа, де ви можете швидко та ефективно залучати кошти на благодійні та соціальні проекти будь-якого спрямування. Діяльність платформи забезпечує МБФ «Українська Біржа Благодійності» – фонд, який за 11 років роботи залучив на благодійність понад 654 000 000 грн, підтримав майже 7 800 проектів та стала лауреатом усіх національних нагород у сфері благодійності.

Благодійний фонд «Діти Героїв» допомагає дітям, які втратили одного чи обох батьків внаслідок повномасштабного вторгнення рф. Фонд надає першочергову фінансову допомогу, психологічну та юридичну підтримку, сприяє освіті та розвитку дітей до їхнього повноліття. На кінець серпня до БФ “Діти Героїв” долучилося понад 6000 дітей. До кінця 2023 року під опікою фонду може перебувати понад 11 000 дітей. 80% підопічних фонду – це діти військовослужбовців, 20% – цивільних. Протягом року організація значно розширила свою діяльність та стала найбільшою в Україні з такою місією. Програми та проєкти фонду базуються на індивідуальному підході до кожної дитини з метою забезпечення їх унікальних потреб.

GoITeens — онлайн ІТ-академія для дітей та підлітків від 7 до 17 років. Українська продуктова EdTech-компанія, входить у групу компаній GoIT Group. За 8 років існування надала додаткову IT-освіту понад 45 тисячам дітей та підлітків. Навчає діджитал-професій від Digital Design до Python-розробників. Номінанти Української народної премії 2018-2022 в номінації «ІТ-освіта» за голосуванням споживачів. Автори безоплатних благодійних марафонів патріотичного спрямування. За проєкт «Будуємо Україну майбутнього в Roblox» отримали нагороду Х-RAY у номінації «Метавсесвіт та штучний інтелект».

Starlight Media – перша українська медіакомпанія, яка у власному бізнесі орієнтується на цілі сталого розвитку ООН і запроваджує стратегію різноманіття та інклюзивності. З початку повномасштабного вторгнення компанія реалізувала стратегію з підтримки ветеранів та ветеранок російсько-української війни – це перша комплексна стратегія українського бізнесу, що запроваджує систему підтримки та адвокації прав ветеранів та ветеранок на робочому місці, в продуктах компанії та суспільстві.