Автомобіль року в Україні 2021 – голосування розпочато!

Всеукраїнська акція “Автомобіль року в Україні 2021” вже 19 років поспіль із залученням громадськості, автомобільних журналістів та експертів визначає фаворитів ринку у головних номінаціях – Легковий автомобіль та Кросовер/SUV. Також визначаються переможці додаткових і спеціальних номінацій.

Першим етапом акції є голосування Громадського журі на www.autoroku.ua , яке розпочалося 5 грудня 2020 та триватиме до 31 січня 2021 року. Обов’язковим для зарахування голосу є вибір у головних номінаціях, додаткові та спеціальні номінації – за бажанням.

Цього року, враховуючи тенденції ринку, в акції представлені такі номінації:

Головні номінації

Легковий автомобіль 2021

Кросовер/SUV 2021

Додаткові номінації

Електромобіль/плагін-гібрид

Гібрид

Сімейний автомобіль

Автомобіль преміум сегменту

Співвідношення ціна/якість

Дизайн

Комерційний автомобіль

Спеціальна номінація

Спортивна модифікація

Серед усіх, хто приймає участь в голосуванні, щотижня будуть розігруватися подарунки – відеореєстратори, ноутбуки, смартфони, талони на пальне, моторна олива, веб-камери та інноваційні подарунки від Logitech, Prestigio, Canyon, TCL, Bang & Olufsen.

Головний подарунок за результатами акції – Apple MacBook Pro.

Додаткові заохочення чекають серед тих, хто прокоментує відео-огляди претендентів на YouTubе каналі https://www.youtube.com/user/avtomobilniy/

Також, не пропустіть цікаві розіграші на Facebook сторінці акції https://www.facebook.com/autoroku

Отже, заходьте на www.autoroku.ua та обирайте фаворитів, слідкуйте за розіграшами та новинами на сторінках соцмереж акції.

Саме за результатами голосів Громадського журі будуть обрані по 5 фіналістів у головних номінаціях, які надалі будуть тестуватися Експертним журі, та вже за сумою балів Громадського та Експертного журі в березні буде визначено Легковий автомобіль 2021 та Кросовер/SUV 2021, та переможців додаткових і спеціальних номінацій.

Деталі акції та офіційні умови на www.autoroku.ua

Про акцію

Всеукраїнську акцію “Автомобіль року в Україні” було засновано у 2001 році виданням “Автоцентр”. Акція є найбільш авторитетною подією в автомобільній індустрії в представленні та виборі кращих автомобілів року. Метою акції є представлення журналістам та громадськості автомобілів офіційних імпортерів нових моделей, що дебютують у поточному році. Переможці у головних та додаткових номінаціях визначаються за результатами голосування Експерного, у склад якого входять провідні автомобільні журналісти та екперти, та Громадського журі. З метою підтвердження прозорості з 2017 року за процесом голосування стежить міжнародна аудиторська компанія Baker Tilly (ТОВ “Бейкер Тіллі Україна”)

Організатор акції – ТОВ «АВТОМЕДІА АГЕНТСТВО», за участі Всеукраїнської Асоціації Автомобільних Імпортерів і Дилерів (ВААІД), Асоціації автовиробників України «УкрАвтопром» (УАП), Транспортної академії України (ТАУ), Федерації роботодавців автомобільної галузі України (ФРАУ), Громадської організації «Автомобільна федерація України» (ФАУ) та Громадської спілки «Національна рада з безпеки дорожнього руху» (НБДР), Першого автомобільного телеканалу та автомобільного порталу Автоцентр www.autocentre.ua

Генеральний партнер акції – Total (TOTAL)

Фінансовий партнер акції – Креді Агріколь Банк

Страховий партнер акції – страхова компанія ARX

Юридичний партнер акції – юридична група LCF

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