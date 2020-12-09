Автомобіль року в Україні 2021 – голосування розпочато!

Всеукраїнська акція “Автомобіль року в Україні 2021” вже 19 років поспіль із залученням громадськості, автомобільних журналістів та експертів визначає фаворитів ринку у головних номінаціях – Легковий автомобіль та Кросовер/SUV. Також визначаються переможці додаткових і спеціальних номінацій.
Першим етапом акції є голосування Громадського журі на www.autoroku.ua , яке розпочалося 5 грудня 2020 та триватиме до 31 січня 2021 року. Обов’язковим для зарахування голосу є вибір у головних номінаціях, додаткові та спеціальні номінації – за бажанням.
Цього року, враховуючи тенденції ринку, в акції представлені такі номінації:
Головні номінації
- Легковий автомобіль 2021
- Кросовер/SUV 2021
Додаткові номінації
- Електромобіль/плагін-гібрид
- Гібрид
- Сімейний автомобіль
- Автомобіль преміум сегменту
- Співвідношення ціна/якість
- Дизайн
- Комерційний автомобіль
Спеціальна номінація
- Спортивна модифікація
Серед усіх, хто приймає участь в голосуванні, щотижня будуть розігруватися подарунки – відеореєстратори, ноутбуки, смартфони, талони на пальне, моторна олива, веб-камери та інноваційні подарунки від Logitech, Prestigio, Canyon, TCL, Bang & Olufsen.
Головний подарунок за результатами акції – Apple MacBook Pro.
Додаткові заохочення чекають серед тих, хто прокоментує відео-огляди претендентів на YouTubе каналі https://www.youtube.com/user/avtomobilniy/
Також, не пропустіть цікаві розіграші на Facebook сторінці акції https://www.facebook.com/autoroku
Отже, заходьте на www.autoroku.ua та обирайте фаворитів, слідкуйте за розіграшами та новинами на сторінках соцмереж акції.
Саме за результатами голосів Громадського журі будуть обрані по 5 фіналістів у головних номінаціях, які надалі будуть тестуватися Експертним журі, та вже за сумою балів Громадського та Експертного журі в березні буде визначено Легковий автомобіль 2021 та Кросовер/SUV 2021, та переможців додаткових і спеціальних номінацій.
Деталі акції та офіційні умови на www.autoroku.ua
Про акцію
Всеукраїнську акцію “Автомобіль року в Україні” було засновано у 2001 році виданням “Автоцентр”. Акція є найбільш авторитетною подією в автомобільній індустрії в представленні та виборі кращих автомобілів року. Метою акції є представлення журналістам та громадськості автомобілів офіційних імпортерів нових моделей, що дебютують у поточному році. Переможці у головних та додаткових номінаціях визначаються за результатами голосування Експерного, у склад якого входять провідні автомобільні журналісти та екперти, та Громадського журі. З метою підтвердження прозорості з 2017 року за процесом голосування стежить міжнародна аудиторська компанія Baker Tilly (ТОВ “Бейкер Тіллі Україна”)
Організатор акції – ТОВ «АВТОМЕДІА АГЕНТСТВО», за участі Всеукраїнської Асоціації Автомобільних Імпортерів і Дилерів (ВААІД), Асоціації автовиробників України «УкрАвтопром» (УАП), Транспортної академії України (ТАУ), Федерації роботодавців автомобільної галузі України (ФРАУ), Громадської організації «Автомобільна федерація України» (ФАУ) та Громадської спілки «Національна рада з безпеки дорожнього руху» (НБДР), Першого автомобільного телеканалу та автомобільного порталу Автоцентр www.autocentre.ua
Генеральний партнер акції – Total (TOTAL)
Фінансовий партнер акції – Креді Агріколь Банк
Страховий партнер акції – страхова компанія ARX
Юридичний партнер акції – юридична група LCF