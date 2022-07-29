Психологиня Юлія Зорій розповіла, чому в повсякденному житті стало більше лайки

Нецензурні вирази стали активно супроводжувати наше життя з початком повномасштабної війни. Вже нікого не дивують діти, які співають пісні про Вову чи вказують напрям руху руському кораблю. Зараз ми спостерігаємо таку собі «легалізацію лайки». Чому так відбувається, розповіла психологиня Юлія Зорій, ведуча проєктів «Ранок у Великому Місті» (ICTV) та «Екси» (Новий канал).

Насамперед, ми повинні розуміти, що у нинішній реальності це не погано і на це є кілька причин.

Мат як громовідвід

Перебуваючи в постійному напруженні від війни, наша психіка намагається захистити себе від зриву і реакції на неконтрольовану емоцію. Людині часто буває складно підібрати слова зі звичного лексикону, щоб описати свої враження та відчуття, а гаряче слівце добре із цим завданням справляється.

Табуйована нецензурна лексика захищає психіку

Лайка — це своєрідна швидка розрядка для нервової системи, яка ще і порівняно не дуже шкодить іншим, на відміну від будь-якого іншого прояву сильної емоції, особливо якщо поряд нікого нема і ніхто не чує ваших матюків.

Лайка зближує

Крім всього, ще відбувається емоційне єднання, що допомагає нашій психіці. Коли ми чуємо, як хтось матюкається, на підсвідомості впізнаємо стан цієї людини і приєднуємося, бо відчуваємо те саме.

Лихослів’я як заспокійливе

Зараз лайка допомагає психіці і виконує функцію так званого заспокійливого, коли це справді необхідно.

Проте ми повинні не забувати, що і війна, і матюки не є нормою нашого життя. Те, що зараз виконує захисну функцію, не має ставати частиною нашого звичного лексикону.

Психологиня радить замінити їх кумедними українськими приказками, прислів’ями, окремими словами-замінниками на кшталт:



— А трясця тобі!

— А шоб тобі пір’я в роті поросло!

— Заший ротяку аж до сраки!

— Вишкребок!

Вони і звучать інакше, і напругу знімають краще з посмішкою на обличчі.

Або ж вже зараз ви можете вигадати свої власні вирази, якщо без гарячого слівця поки не можете.

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