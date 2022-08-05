Боюсь отдавать ребенка в школу из-за войны: что делать? Советы психолога

До начала нового учебного года меньше месяца. И, конечно, родителей беспокоит вопрос – как будет выглядеть обучение в условиях войны, и безопасно ли вообще отдавать детей в школы?

В социальных сетях часто спорят о надежности подвалов, опасности больших окон и вероятности прилетов ракет. Кто-то приводит аргументы «за» и «против» онлайн или офлайн-обучения, однако страх от этого меньше не становится. Конечно, форму будет определять уровень безопасности в стране, но именно его спрогнозировать сейчас сложно. Это то, что, к сожалению, от нас не зависит. Если администрация примет решение проводить офлайн-обучение, нужно будет решать – вести или не вести ребенка в школу? И вот здесь начинаешь бояться. Как побороть свой страх, и стоит ли это делать – рассказывает практикующий психолог, ведущая «Ранку у Великому Місті» на ICTV Юлия Зорий.

Почему мы боимся?

– Страх – это эмоция, возникающая в ответ на действительную или возможную угрозу для человека. Это инстинкт выживания, механизм защиты, заложенный в нас как базовая настройка. Мы не можем вычеркнуть страх, просто сказав «не бойся», – рассказывает Юлия. – Поэтому настоящая работа с этой эмоцией начинается, когда мы ее принимаем и признаем право быть в нашей жизни. Это не то, что нам мешает, а то, что является частью жизни. Почему такое осознание важно? Потому что без принятия самого факта страха его не удастся сбалансировать. Именно уравновесить, а не побороть, то есть поставить что-нибудь в противовес.

Работать со страхом в этой ситуации означает делать то, что в наших силах, и на что мы реально можем повлиять. Ведь приняв, можно будет уравновесить его желанием. Выглядит это примерно так: «Мое желание сильнее того страха, который есть, и который я признаю».

Боюсь учебного года

– Если вы хотите, чтобы ребенок ходил именно в эту школу или садик, чтобы он учился, социализировался, нужно делать то, что от вас зависит – узнать, например, есть ли в учебном заведении бомбоубежища, и как они обустроены, – объясняет Юлия. – Знают ли учителя, как действовать в случае сирены, понять, есть ли у вас постоянная связь с ребенком или учителем, есть ли у вас план, как быстро эвакуировать ученика из школы в случае опасности или просто оказаться рядом и как-то помочь.

Альтернативная наука

– Если, несмотря на желание обучать ребенка онлайн, вышеприведенный вариант вас не устраивает и не успокаивает, можно рассмотреть онлайн-школу, – советует Юлия. – Времена коронавируса научили и детей, и родителей заниматься дома, так что сегодня эта перспектива уже не пугает. И если вам спокойнее, если школьник будет рядом, а в случае угрозы вы знаете, как быстро спастись, то этот вариант является хорошей альтернативой. Конечно, родители могут спорить о качестве и эффективности такого обучения и о том, что детей трудно настроить на подобный формат, ведь нужно быть рядом и контролировать. Но если мы сейчас говорим о безопасности, ищем вариант, который бы устраивал и уменьшал тревогу родителей, эти споры, на мой взгляд, неуместны.

Если вы находитесь за границей и возвращаться в Украину пока не планируете по соображениям безопасности, то в ваших силах попытаться устроить ребенка в местную школу или согласиться на онлайн-обучение. Или заниматься с ребенком самостоятельно по школьной программе. Кроме того, где бы вы ни находились, сейчас существует большое количество образовательных платформ и телеуроков для детей всех возрастов. Так что можно миксовать разные виды обучения. Я понимаю, что это сложно, потому что никто не отменяет фактор вашей занятости и невозможность уделить достаточно времени обучению ребенка, но давайте выбирать и делать то, что вам по силам.

Когда вы принимаете для себя формулировку типа «я не дам страху стать единственным фактором, который будет влиять на мою жизнь и жизнь близких, потому что мое желание, чтобы ребенок учился и получал знания не менее важно, чем страх за него», то вам легче принимать решения, искать варианты, как снизить тревожность и сбалансировать страх. Принимая его как составляющую настоящего и не пытаясь избавиться, вы даете себе свободу выбора: либо я отдаю ребенка в школу или садик, осознавая всю ситуацию и понимая, как действовать при необходимости, либо остаюсь там, где вполне безопасно и занимаюсь образованием ребенка на месте. В любом случае окончательное решение и ответственность, пускать ли детей в школу, за родителями.

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