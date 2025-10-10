Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Онлайн Факты Проекты ТВ-Программа Сериалы
Мы в Facebook Наш Instagram Юмор ICTV Сериалы ICTV
Главная / Пірати Карибського моря – шалені морські пригоди на ICTV2: коли дивитися фільми / 10.10.2025 19:31
10.10.2025 19:31
Поделиться

Пірати Карибського моря – шалені морські пригоди на ICTV2: коли дивитися фільми

Пірати Карибського моря – шалені морські пригоди на ICTV2: коли дивитися фільми

На вихідних два тижні поспіль телеканал ICTV2 буде транслювати улюблену сагу мільйонів глядачів по всьому світу “Пірати Карибського моря”.  Готуйтеся до зустрічі з харизматичним капітаном Джеком Горобцем, неймовірними морськими битвами та магічними таємницями – не пропустіть кіномарафон, що перенесе вас у самісіньке серце Карибського моря.

Коли дивитися фільми в ефірі ICTV2

11 жовтня 

18:00 – “Пірати Карибського моря: Прокляття чорної перлини”

20:40 – “Пірати Карибського моря 2: Скриня мерця”

12 жовтня 

18:00 – “Пірати Карибського моря 3: На краю світу”

18 жовтня

10:20 – “Пірати Карибського моря: Прокляття чорної перлини” (повтор)

12:55 – “Пірати Карибського моря 2: Скриня мерця” (повтор)

15:50 – “Пірати Карибського моря 3: На краю світу” (повтор)

18:45 – “Пірати Карибського моря 4: На дивних берегах”

21:10 – “Пірати Карибського моря 5: Помста Салазара”

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Телеканал ICTV2 (@ictvua)

Факти, які ви могли не знати про “Піратів”

  • Натхнення з Діснейленду. Ідея для фільму виникла завдяки однойменному водному атракціону в парку розваг Disneyland. Творці вирішили вдихнути життя у популярну розвагу, перетворивши її на повноцінну пригодницьку історію.
  • Ризикована ставка Disney. На початку 2000-х жанр піратських фільмів вважався неприбутковим, тож багато хто вважав, що проєкт приречений на провал. У студії побоювалися, що “Пірати” стануть фінансовою катастрофою.
  • Хто міг стати Джеком Горобцем. Перед тим як роль дісталася Джонні Деппу, розглядалися інші зірки – Меттью Макконахі, Роберт Де Ніро та навіть Джим Керрі.
  • Елізабет Суонн могла бути іншою. Спочатку на роль Елізабет пробувалася Джессіка Альба. У підсумку персонаж дісталася 17-річній Кірі Найтлі, яка приїхала на зйомки разом із мамою.
  • Кіт Річардс як натхнення. Джонні Депп створював образ Джека Горобця, наслідуючи манеру свого друга – гітариста The Rolling Stones Кіта Річардса. Ідея виявилася настільки вдалою, що в третій частині сам Річардс з’явився на екрані як батько капітана Джека.
  • Невпевненість Кіри Найтлі. Акторка настільки сумнівалася, що її залишать у проєкті, що взяла із собою на зйомки мінімум речей – аби не довелося пакувати валізи при звільненні.
  • Сумніви керівництва Disney. Під час виробництва гендиректор студії навіть заявляв, що Джонні Депп “руйнує фільм”. Та вже через рік актор отримав номінацію на “Оскар” за найкращу чоловічу роль.
  • Татуювання Орландо Блума. На зап’ясті актора є ельфійський символ, зроблений під час зйомок “Володаря перснів”. Хоча його намагалися приховати гримом, у деяких сценах “Прокляття Чорної перлини” татуювання все ж можна помітити.
  • Щедрість Джонні Деппа. Під час зйомок четвертої частини – “На дивних берегах” – команду застав сильний дощ. Депп купив для всіх учасників знімальної групи водонепроникні куртки, витративши на це близько 64 тисяч доларів власних коштів.

Не пропустіть кіномарафон “Піратів” 11, 12 та 18 жовтня в ефірі телеканалу ICTV2!

 

Фото: IMDb

Также по теме: Історії, що чекали на екранізацію роками: ТОП українських фільмів-довгобудів В День українського кіно канал ICTV2 покаже прем’єру фільму «Лишайся онлайн» В захваті навіть ШІ: Starlight Media презентує головні телевізійні прем’єри осені 2025
Теги: Анонс кино
10.10.2025 19:31

Топ-видео

52:32
44:53
46:03
46:17
Показать еще

Горячие материалы

Маржинальність падає, конкуренція зростає: де шукати нові моделі зростання food-бізнесу?

6-й Міжнародний етнографічний кінофестиваль «ОКО» завершився в Софії: оголошено переможців

Все о франшизе «Смертельное оружие»: кинопоказ на ICTV2

Пірати Карибського моря – шалені морські пригоди на ICTV2: коли дивитися фільми
Показать еще

Ведущие канала

Елена Фроляк Станислав Боклан Константин Стогний Вадим Карпьяк Оксана Соколова
Показать еще

Смотрите на ICTV

Смертельное оружие 2 Сейчас в эфире Антизомби 23:50 Державний Гімн України 00:00
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВВЕРХ