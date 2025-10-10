Пірати Карибського моря – шалені морські пригоди на ICTV2: коли дивитися фільми

На вихідних два тижні поспіль телеканал ICTV2 буде транслювати улюблену сагу мільйонів глядачів по всьому світу “Пірати Карибського моря”. Готуйтеся до зустрічі з харизматичним капітаном Джеком Горобцем, неймовірними морськими битвами та магічними таємницями – не пропустіть кіномарафон, що перенесе вас у самісіньке серце Карибського моря.

11 жовтня

18:00 – “Пірати Карибського моря: Прокляття чорної перлини”

20:40 – “Пірати Карибського моря 2: Скриня мерця”

12 жовтня

18:00 – “Пірати Карибського моря 3: На краю світу”

18 жовтня

10:20 – “Пірати Карибського моря: Прокляття чорної перлини” (повтор)

12:55 – “Пірати Карибського моря 2: Скриня мерця” (повтор)

15:50 – “Пірати Карибського моря 3: На краю світу” (повтор)

18:45 – “Пірати Карибського моря 4: На дивних берегах”

21:10 – “Пірати Карибського моря 5: Помста Салазара”

Натхнення з Діснейленду. Ідея для фільму виникла завдяки однойменному водному атракціону в парку розваг Disneyland. Творці вирішили вдихнути життя у популярну розвагу, перетворивши її на повноцінну пригодницьку історію.

Ризикована ставка Disney. На початку 2000-х жанр піратських фільмів вважався неприбутковим, тож багато хто вважав, що проєкт приречений на провал. У студії побоювалися, що “Пірати” стануть фінансовою катастрофою.

Хто міг стати Джеком Горобцем. Перед тим як роль дісталася Джонні Деппу, розглядалися інші зірки – Меттью Макконахі, Роберт Де Ніро та навіть Джим Керрі.

Елізабет Суонн могла бути іншою. Спочатку на роль Елізабет пробувалася Джессіка Альба. У підсумку персонаж дісталася 17-річній Кірі Найтлі, яка приїхала на зйомки разом із мамою.

Кіт Річардс як натхнення. Джонні Депп створював образ Джека Горобця, наслідуючи манеру свого друга – гітариста The Rolling Stones Кіта Річардса. Ідея виявилася настільки вдалою, що в третій частині сам Річардс з’явився на екрані як батько капітана Джека.

Невпевненість Кіри Найтлі. Акторка настільки сумнівалася, що її залишать у проєкті, що взяла із собою на зйомки мінімум речей – аби не довелося пакувати валізи при звільненні.

Сумніви керівництва Disney. Під час виробництва гендиректор студії навіть заявляв, що Джонні Депп “руйнує фільм”. Та вже через рік актор отримав номінацію на “Оскар” за найкращу чоловічу роль.

Татуювання Орландо Блума. На зап’ясті актора є ельфійський символ, зроблений під час зйомок “Володаря перснів”. Хоча його намагалися приховати гримом, у деяких сценах “Прокляття Чорної перлини” татуювання все ж можна помітити.