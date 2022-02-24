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Video: Зберігаємо спокій! Підтримуємо своїх! Слава Україні!

Вони чекали, що ми здамося, а ми стали ще сильнішими! Вони хотіли бачити наш страх і паніку, а ми будемо зберігати спокій аж до перемоги! Ми маємо довіряти тільки офіційним джерелам інформації та нашим Збройним силам. Зберігаючи спокій, ми зберігаємо життя наших рідних та наших захисників. Наша сила - в єдності, підтримці та вірі в наші Збройні сили! Все буде - Україна!

Зберігаємо спокій! Підтримуємо своїх! Слава Україні!
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Вони чекали, що ми здамося, а ми стали ще сильнішими! Вони хотіли бачити наш страх і паніку, а ми будемо зберігати спокій аж до перемоги! Ми маємо довіряти тільки офіційним джерелам інформації та нашим Збройним силам. Зберігаючи спокій, ми зберігаємо життя наших рідних та наших захисників. Наша сила – в єдності, підтримці та вірі в наші Збройні сили! Все буде – Україна!

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Головна / Зберігаємо спокій! Підтримуємо своїх! Слава Україні! / 24.02.2022 17:08
24.02.2022 17:08

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