Зберігаємо спокій! Підтримуємо своїх! Слава Україні!

Вони чекали, що ми здамося, а ми стали ще сильнішими! Вони хотіли бачити наш страх і паніку, а ми будемо зберігати спокій аж до перемоги! Ми маємо довіряти тільки офіційним джерелам інформації та нашим Збройним силам. Зберігаючи спокій, ми зберігаємо життя наших рідних та наших захисників. Наша сила – в єдності, підтримці та вірі в наші Збройні сили! Все буде – Україна!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.