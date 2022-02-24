Зберігаємо спокій! Підтримуємо своїх! Слава Україні!

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Зберігаємо спокій – Збройні сили з нами!
Чим і скільки заплатять росіяни за авантюру Кремля – Антизомбі, четвер, 20:20
Навіщо Кремль вийшов з Мінських угод та погрожує знищити Україну – Антизомбі, четвер, 20:20
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«Життя дає більше, ніж можна собі уявити»: Оксана Гутцайт поспілкувалася із дівчатами STEM-спільноти