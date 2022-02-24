seach
ICTV - Разом краще

Video: Зберігаємо спокій! Підтримуємо своїх! Слава Україні!

Вони чекали, що ми здамося, а ми стали ще сильнішими! Вони хотіли бачити наш страх і паніку, а ми будемо зберігати спокій аж до перемоги! Ми маємо довіряти тільки офіційним джерелам інформації та нашим Збройним силам. Зберігаючи спокій, ми зберігаємо життя наших рідних та наших захисників. Наша сила - в єдності, підтримці та вірі в наші Збройні сили! Все буде - Україна!

Зберігаємо спокій! Підтримуємо своїх! Слава Україні!
0 Комментировать

Вони чекали, що ми здамося, а ми стали ще сильнішими! Вони хотіли бачити наш страх і паніку, а ми будемо зберігати спокій аж до перемоги! Ми маємо довіряти тільки офіційним джерелам інформації та нашим Збройним силам. Зберігаючи спокій, ми зберігаємо життя наших рідних та наших захисників. Наша сила — в єдності, підтримці та вірі в наші Збройні сили! Все буде — Україна!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Главная / Зберігаємо спокій! Підтримуємо своїх! Слава Україні! / 24.02.2022 17:08
24.02.2022 17:08

Материалы по теме

    Пока нет материалов ...

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь