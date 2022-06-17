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Video: Залишаємося близькими навіть на відстані – День Батька – 19 червня

До дня Дня батька 19 червня. Близькі на відстані: ictv.ua/den-batka-2022 [read_more_news]

Залишаємося близькими навіть на відстані – День Батька – 19 червня
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До дня Дня батька 19 червня.

Близькі на відстані: ictv.ua/den-batka-2022

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Головна / Залишаємося близькими навіть на відстані – День Батька – 19 червня / 17.06.2022 14:18
17.06.2022 14:18

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