Папа на связи — Вадим Карпяк дает интервью своим детям — Близкие на расстоянии — День отца 2022
Папа на связи — Егор Крутоголов дает интервью своим детям — Близкие на расстоянии — День отца 2022
Остаемся близкими даже на расстоянии — День Отца — 19 июня
Kalush Orchestra — Олег Псюк: Не все получилось так, как мы хотели — Украина на связи — 4 выпуск
6 самых ценных советов от папы: ведущие ICTV поделились секретами своего успеха
Українські інженери створюють обладнання для донації крові. Ним користуються 70% західного ринку
Вадим Карп’як став амбасадором майбутнього найбільшого в Україні реабілітаційного центру
Айфон 13: идеальный смартфон