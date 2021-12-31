Як готують Новий рік – за лаштунками святкового промо

Зустрічай зі своїми — ICTV вітає з Новим 2021 роком!
Зустрічай Новий рік 2021 та Різдво з ICTV
Бекстейдж зі зйомок новорічного проморолика
Зустрічай Новий рік разом з ICTV
Улюблені мультфільми українською мовою – Новий рік на ICTV
Улюблені мультфільми українською мовою – Новий рік на ICTV
«Пригоди Паддінгтона» і «Монстри проти прибульців» – 31 грудня на ICTV
«Пригоди Паддінгтона» і «Монстри проти прибульців» – 31 грудня на ICTV
Новий рік із ICTV. Що дивитися під час зимових свят
Підсумки року: нейромережа прикрасила ялинку ICTV
Непересічні рекомендації: добірка фільмів із новорічним настроєм від редакції ICTV
Скільки ви б заробили на місці учасників останнього випуску «Хто хоче стати мільйонером?» (ТЕСТ)