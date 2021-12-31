Как готовят Новый год — за кулисами праздничного промо

Встречай со своими — ICTV поздравляет с Новым 2021 годом!
Встречай Новый год 2021 и Рождество с ICTV
Бэкстейдж со съемок новогоднего проморолика
Встречай Новый год вместе с ICTV
Любимые мультфильмы на украинском языке — Новый год на ICTV
Любимые мультфильмы на украинском языке — Новый год на ICTV
«Приключения Паддингтона» и «Монстры против пришельцев» — 31 декабря на ICTV
«Приключения Паддингтона» и «Монстры против пришельцев» — 31 декабря на ICTV
Новый год с ICTV. Что смотреть во время зимних праздников
Итоги года: нейросеть украсила елку ICTV
Незаурядные рекомендации: подборка фильмов с новогодним настроением от редакции ICTV
Сколько бы вы заработали на месте участников последнего выпуска «Кто хочет стать миллионером?» (ТЕСТ)