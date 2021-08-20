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“Творіть щодня маленькі перемоги заради великих!”- Олена Фроляк вітає з Днем Незалежності
“Давайте радіти кожному дню!” – Юлія Зорій та Сергій Лиховида вітають з Днем Незалежності
“Україно, розправляй вітрила!” – Оксана Гутцайт вітає з Днем Незалежності
“Незалежній Україні 30! Вона ще молода, але вже досвідом” – Інна Шевченко вітає з Днем Незалежності
“Дорога Україно, дякую тобі!” – Вікторія Сеник вітає з Днем Незалежності
Зустрічай зі своїми — ICTV вітає з Новим 2021 роком!
Зустрічай Новий рік 2021 та Різдво з ICTV
Всесвіт ICTV запрошує: прем’єри осені
30 років Незалежності України! Ведучі ICTV вітають Україну з ювілеєм!
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“Творіть щодня маленькі перемоги заради великих!”- Олена Фроляк ...
“Давайте радіти кожному дню!” – Юлія Зорій та ...
“Україно, розправляй вітрила!” – Оксана Гутцайт вітає з ...
“Незалежній Україні 30! Вона ще молода, але вже досвідом” – Інна Шевченко вітає з Днем Незалежності
“Дорога Україно, дякую тобі!” – Вікторія Сеник вітає з Днем Незалежності
Толока та Безславні кріпаки – дивіться українське кіно на ICTV 22-23 cерпня
На троих – 11 сезон – 6 серия
На троих – 11 сезон – 5 серия
”Я народилась в Незалежній Україні…” – Вікторія Сеник читає вірш, присвячений Україні
”Творіть щодня маленькі перемоги заради великих!”- Олена Фроляк вітає з Днем Незалежності
Прем’єра фільму «Толока»: 5 цікавих фактів в цифрах
«ШТУРМ»: ICTV знімає перший бойовик про український спецназ
Як змінились актори «Поліцейської академії»
На ICTV прем’єра – проєкт розслідувань «Прихована небезпека»