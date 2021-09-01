Оцінюй політику наживо – дивись Свободу слова | Слідуй за зіркою ICTV

Олександра Дрік: Під люстраційну перевірку підпадають 700 тис. посадовців
Георгій Тука про те, як українці ставляться до переселенців з Криму і Донбасу
Георгій Тука, Марія Золкіна: Тільки 13% українців брали участь в волонтерстві. Це – ніщо
Ірина Геращенко: Світ легковажно дивиться на те, що відбувається в Росії і не втомлюється від провокацій Путіна
Росія назвала СБУ службою боротьби з журналістами
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