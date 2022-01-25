Злочинець – неділя, 20:50
Служителі закону – субота, 21:40
Втікач – субота, 19:10
Володар перснів – 3 фільми – 2 січня, 14:00
Гобіт – 3 фільми – 1 січня, 15:50
Три богатирі та Шамаханська цариця – 31 грудня, 18:30
Іван Княженко та Сірий Вовк – 31 грудня, 15:30
Святкові мультфільми – 31 грудня, 9:30
Морська поліція. Чорноморськ – Спекотна ПРЕМʼЄРА на ICTV вже 15 лютого о 21:30
Морська поліція. Чорноморськ – дивіться ПРЕМʼЄРУ з 15 ЛЮТОГО о 21:30 на ICTV
Ван Гельсинг – субота, 29 січня, 21:15 на ICTV
Что сегодня говорят о России жители оккупированного Крыма – Гражданская оборона, вторник, 20:20
Морська поліція: факти, яких ви могли не знати про цю службу
Стала відома дата першої серіальної прем’єри року від ICTV
Потенційне велике вторгнення Росії в Україну — Свобода слова на ICTV від 24.01.2022
Військові, зомбі та священики. Чого чекати від кінопоказу тижня на ICTV