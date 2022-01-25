Преступник – воскресенье, 20:50
Служители закона – суббота, 21:40
Беглец — суббота, 19:10
Властелин колец — 3 фильма — 2 января, 14:00
Хоббит — 3 фильма — 1 января, 15:50
Три богатыря и Шамаханская царица — 31 декабря, 18:30
Иван Княженко и Серый Волк – 31 декабря, 15:30
Праздничные мультики – 31 декабря, 9:30
Морская полиция. Черноморск — Жаркая ПРЕМЬЕРА на ICTV уже 15 февраля в 21:30
Морская полиция. Черноморск — смотрите премьеру с 15 февраля в 21:30 на ICTV
Ван Гельсинг — суббота, 29 января, 21:15 на ICTV
Что сегодня говорят о России жители оккупированного Крыма — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Морская полиция: факты, которых вы могли не знать об этой службе
Стала известна дата первой сериальной премьеры года от ICTV
Потенційне велике вторгнення Росії в Україну — Свобода слова на ICTV від 24.01.2022
Военные, зомби и священники. Чего ждать от кинопоказа недели на ICTV