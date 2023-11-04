Україна. Хребет війни

Дивіться онлайн документальний фільм Україна. Хребет війни – дізнайтеся подробиці роботи української залізниці в найгарячіші дні повномасштабного вторгнення.

До 24 лютого 2022 року Укрзалізниця мала низку репутацію серед населення. Люди обирали комфортніші та швидші способи пересування країною та за кордон. Однак у день початку повномасштабного вторгнення сприйняття залізниці докорінно змінилося, оскільки це був один із небагатьох шляхів порятунку себе та своїх близьких. У фільмі Україна. Хребет війни ви дізнаєтесь, які виклики прийняла залізниця України та які зміни відбулися в непростий час війни.

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