Україна. Хребет війни

Смотрите онлайн документальный фильм Україна. Хребет війни – узнайте подробности работы украинской железной дороги в самые горячие дни полномасштабного вторжения.

До 24 февраля 2022 года Укрзализныця имела низкую репутацию среди населения. Люди выбирали более комфортные и быстрые способы передвижения по стране и за границу. Однако в день начала полномасштабного вторжения восприятие железной дороги в корне изменилось, поскольку это был один из немногих путей спасения себя и своих близких. В фильме Україна. Хребет війни вы узнаете, какие вызовы приняла железная дорога Украины и какие изменения произошли в непростое время войны.

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