Трансформери – 4 фільми – вихідні з 15:45

Хеллбой – 2 та 3 частини – дивіться у неділю о 20:40
Боги Єгипту – субота, 21:10
Мумія – субота, 19:10
Паркер – неділя, 20:40
Смертельні перегони – субота, 21:00
Захисник – субота, 19:10
Загін самогубців – неділя, 21:15
Джек Річер – 2 фільми, субота, 19:10
ICTV вперше зняв новорічний фільм
Чи відповіли б ви на питання учасників «Хто хоче стати мільйонером?» (ТЕСТ)
Хто став героями нового випуску шоу «Хто хоче стати мільйонером?» і скільки вони виграли
Скільки ви б заробили на місці учасників «Хто хоче стати мійльйонером?»: тест з питаннями гри