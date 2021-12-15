Трансформеры — 4 фильма — выходные с 15:45

Хеллбой – 2 и 3 части – смотрите в воскресенье в 20:40
Боги Египта – суббота, 21:10
Мумия — суббота, 19:10
Паркер – воскресенье, 20:40
Смертельная гонка — суббота, 21:00
Защитник – суббота, 19:10
Отряд самоубийц — воскресенье, 21:15
Джек Ричер — 2 фильма, суббота, 19:10
Сколько вы бы заработали на месте участников «Кто хочет стать миллионером?»: тест с вопросами игры
Технологические сдвиги: «Утро в большом городе» на ICTV переходит в виртуальную студию
Технологічні зрушення: “Ранок у великому місті” на ICTV переходить у віртуальну студію
Сколько заработали участники нового выпуска «Хто хоче стати мільйонером?»