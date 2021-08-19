Толока та Безславні кріпаки – дивіться українське кіно на ICTV 22-23 cерпня

“Незалежній Україні 30! Вона ще молода, але вже досвідом” – Інна Шевченко вітає з Днем Незалежності
“Давайте радіти кожному дню!” – Юлія Зорій та Сергій Лиховида вітають з Днем Незалежності
Поліцейська академія – всі фільми – 21-22 серпня, 19:10
Шерлок Холмс – 2 фільми – дивіться в неділю, 15 серпня, о 19:10
Одного разу в Мексиці: Відчайдушний-2 – субота, 14 серпня, 21:10
Турист – дивіться в суботу, 14 серпня, о 19:10
Анаконда – 2 фільми, понеділок, 20:10
Той, хто біжить по лезу – 2 фільми – неділя, 21:30
”Дорога Україно, дякую тобі!” – Вікторія Сеник вітає з Днем Незалежності
”Україно, розправляй вітрила!” – Оксана Гутцайт вітає з Днем Незалежності
”Творіть щодня маленькі перемоги заради великих!”- Олена Фроляк вітає з Днем Незалежності
”Незалежній Україні 30! Вона ще молода, але вже досвідом” – Інна Шевченко вітає з Днем Незалежності