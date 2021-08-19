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Video: Толока та Безславні кріпаки – дивіться українське кіно на ICTV 22-23 cерпня

22 серпня о 22:45 - Прем'єра фільму "Толока" режисера Михайла Іллєнка; 23 серпня о 22:00 - Прем'єра стрічки "Безславні кріпаки" Романа Перфільєва. [read_more_news]

Толока та Безславні кріпаки – дивіться українське кіно на ICTV 22-23 cерпня
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22 серпня о 22:45 – Прем’єра фільму “Толока” режисера Михайла Іллєнка;

23 серпня о 22:00 – Прем’єра стрічки “Безславні кріпаки” Романа Перфільєва.

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Головна / Толока та Безславні кріпаки – дивіться українське кіно на ICTV 22-23 cерпня / 19.08.2021 15:41
19.08.2021 15:41

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