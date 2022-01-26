Форпост – субота, 21:25 – ПРЕМʼЄРА на ICTV
Найманець – субота, 19:10
Злочинець – неділя, 20:50
Служителі закону – субота, 21:40
Втікач – субота, 19:10
Володар перснів – 3 фільми – 2 січня, 14:00
Гобіт – 3 фільми – 1 січня, 15:50
Три богатирі та Шамаханська цариця – 31 грудня, 18:30
Хто і навіщо нав’язує українцям думку про неминучість війни і чи варто панікувати – Антизомбі
Теракти в ОРДЛО та диверсанти у формі російської армії – блеф Кремля чи провокації для вирішення війни – Антизомбі
Зустрічайте, лейтенант Єгор Ковальчук! – Морська поліція. Чорноморськ – 15 лютого, 21:30
СВОТ – 2 фільми – неділя, 30 січня, 20:50