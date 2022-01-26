Форпост – суббота, 21:25 – ПРЕМЬЕРА на ICTV
Наемник – суббота, 19:10
Преступник – воскресенье, 20:50
Служители закона – суббота, 21:40
Беглец — суббота, 19:10
Властелин колец — 3 фильма — 2 января, 14:00
Хоббит — 3 фильма — 1 января, 15:50
Три богатыря и Шамаханская царица — 31 декабря, 18:30
СВОТ – 2 фильма – воскресенье, 30 января, 20:50
Морская полиция. Черноморск — Жаркая ПРЕМЬЕРА на ICTV уже 15 февраля в 21:30
Морская полиция. Черноморск — смотрите премьеру с 15 февраля в 21:30 на ICTV
Ван Гельсинг — суббота, 29 января, 21:15 на ICTV
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Морская полиция: факты, которых вы могли не знать об этой службе