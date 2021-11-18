Смертельні перегони – субота, 21:00

Джек Річер – 2 фільми, субота, 19:10
Падіння Янгола та Падіння Олімпу – неділя, 21:15
Солт – неділя, 21:15
Американський снайпер – субота, 21:45
Стрілець – субота, 19:10
Хенкок – неділя, 21:15
Погані хлопці – 3 фільми, субота, 15:20
Джон Вік – вихідні з 19:10 на ICTV
Джейсон Стейтем: все про англійського актора. Кіно на ICTV
Чи зможеш ти стати мільйонером?: перевір свої знання в нашому тесті
Краса, кіно, книги: топові Телеграм-канали на будь-який смак
За лаштунками шоу «Хто хоче стати мільйонером?»: як виглядає студія, скільки подано заявок та інші подробиці