Смертельная гонка — суббота, 21:00

Джек Ричер — 2 фильма, суббота, 19:10
Падение Ангела и Падение Олимпа — воскресенье, 21:15
Солт — воскресенье, 21:15
Снайпер — суббота, 21:45
Стрелец — суббота, 19:10
Хэнкок — воскресенье, 21:15
Плохие парни — 3 фильма, суббота, 15:20
Джон Уик — выходные с 19:10 на ICTV
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