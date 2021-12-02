Паркер – неділя, 20:40
Смертельні перегони – субота, 21:00
Захисник – субота, 19:10
Загін самогубців – неділя, 21:15
Джек Річер – 2 фільми, субота, 19:10
Падіння Янгола та Падіння Олімпу – неділя, 21:15
Солт – неділя, 21:15
Американський снайпер – субота, 21:45
Окей, Гугл: Стас Боклан. Чому не часто бачить онуків та як реагує на жарти про старість
Смертельна зброя – 4 фільми – вихідні, 19:10
Хто хоче стати мільйонером? – 2 випуск від 01.12.2021
Диверсійні групи в українських містах та вибухівка на дорогах: чому в Росії пропонують змінити тактику війни – Антизомбі, четвер, 20:20
Чи зможете ви відповісти на запитання учасника «Хто хоче стати мільйонером?» (Тест)
Не лише заради екосвідомості. 5 причин відмовитися від пластикових пакетів
Учасники другого випуску «Хто хоче стати мільйонером?»: хто вони та скільки виграли
Олена Фроляк стала героїнею “Екзамену” на YouTube-каналі Маші Єфросиніної