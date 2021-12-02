Паркер – воскресенье, 20:40
Смертельная гонка — суббота, 21:00
Защитник – суббота, 19:10
Отряд самоубийц — воскресенье, 21:15
Джек Ричер — 2 фильма, суббота, 19:10
Падение Ангела и Падение Олимпа — воскресенье, 21:15
Солт — воскресенье, 21:15
Снайпер — суббота, 21:45
Окей, Гугл: Стас Боклан. Почему не часто видит внуков и как реагирует на шутки о старости
Смертельное оружие — 4 фильма — выходные, 19:10
Кто хочет стать миллионером? – 2 выпуск от 01.12.2021
Диверсионные группы в украинских городах и взрывчатка на дорогах: почему в России предлагают изменить тактику войны — Антизомби, четверг, 20:20
Сможете ли вы ответить на вопросы участника «Хто хоче стати мільйонером?» (тест)
Не лише заради екосвідомості. 5 причин відмовитися від пластикових пакетів
Участники второго выпуска «Хто хоче стати мільйонером?»: кто они и сколько выиграли
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