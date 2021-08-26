Прихована Небезпека – Прем’єра на ICTV – 30 серпня 20:20

Непорочне зачаття. Вагітна від покійника | Битва версій, 22.04.2019
Завагітніти близнюком. Вагітна від покійника | Битва версій, 22.04.2019
Битва версій — Випуск ІІІ — 15.04.2019 | Воскреснути із мертвих
Багач – Бідняк – 2 сезон – 4 випуск – Андрій Коваленко
Багач – Бідняк – 2 сезон – 5 випуск – Олександр Кардаков
Битва версій — Випуск 02 — 07.03.2019 | Епідемія людожерства
Багач – Бідняк – 2 сезон – 3 випуск – Дмитро Томчук
СТРИБОК У ЧАСІ. Пропасти безвісти | Битва версій, 28.02.2019
Дільничний з ДВРЗ – понеділок-четвер, 21:30 на ICTV
Дільничний з ДВРЗ – дивіться перший сезон з понеділка по четвер о 21:30
Українські військові з російським прапором: як в ОРДЛО афганські хроніки під Донецьком знімали – Антизомбі, четвер, 20:20
День Незалежності України очима російських каналів – Антизомбі, четвер, 20:20