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Video: Прихована Небезпека – Прем’єра на ICTV – 30 серпня 20:20

Вражаючі факти, що довгий час замовчувались. Небезпека, про яку ми навіть не підозрювали - підстерігає нас на кожному кроці. Як вберегти життя та здоров'я своєї родини? Вся правда в журналістських розслідуваннях Олексія Душки вже з 30 серпня о 20:20 на ICTV. [read_more_news]

Прихована Небезпека – Прем’єра на ICTV – 30 серпня 20:20
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Вражаючі факти, що довгий час замовчувались. Небезпека, про яку ми навіть не підозрювали – підстерігає нас на кожному кроці.

Як вберегти життя та здоров’я своєї родини? Вся правда в журналістських розслідуваннях Олексія Душки вже з 30 серпня о 20:20 на ICTV.

Також по темі: На ICTV прем’єра – проєкт розслідувань «Прихована небезпека»

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Головна / Прихована Небезпека – Прем’єра на ICTV – 30 серпня 20:20 / 26.08.2021 11:32
26.08.2021 11:32

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