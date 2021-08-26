Прихована Небезпека – Прем’єра на ICTV – 30 серпня 20:20

Вражаючі факти, що довгий час замовчувались. Небезпека, про яку ми навіть не підозрювали – підстерігає нас на кожному кроці.

Як вберегти життя та здоров’я своєї родини? Вся правда в журналістських розслідуваннях Олексія Душки вже з 30 серпня о 20:20 на ICTV.