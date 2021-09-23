Геошторм – неділя, 21:15

Три ікси: Реактивізація – неділя, 21:15
Праведник – 2 фільми – дивіться в суботу о 19:10
Погоня за ураганом – неділя, 21:15
Перевізник – 2 фільми, субота, 19:10
Нестримні – дивіться 3 фільми 28-29 серпня на ICTV
Індіана Джонс – 4 фільми – дивіться в понеділок з 11:15
Толока та Безславні кріпаки – дивіться українське кіно на ICTV 22-23 cерпня
Поліцейська академія – всі фільми – 21-22 серпня, 19:10
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