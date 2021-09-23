Геошторм — воскресенье, 21:15

Три икса: Реактивизация — воскресенье, 21:15
Праведник — 2 фильма — смотрите в субботу в 19:10
Погоня за ураганом — воскресенье, 21:15
Перевозчик — 2 фильма, суббота, 19:10
Неудержимые — смотрите 3 фильма 28-29 августа на ICTV
Индиана Джонс — 4 фильма — смотрите в понедельник с 11:15
Толока и Бесславные крепостные — смотрите украинское кино на ICTV 22-23 августа
Полицейская академия — все фильмы — 21-22 августа, 19:10
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