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18 вересня телеканалу ICTV виповнюється 29 років.
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День народження ICTV – 29 років в ефірі
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Костянтин Стогній
Вадим Карп’як
Оксана Соколова
Оксана Гутцайт