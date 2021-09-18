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18 сентября телеканалу ICTV исполняется 29 лет.
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День рождения ICTV — 29 лет в эфире
На троих — 11 сезон — 14 серия
На троих — 11 сезон — 13 серия
Меч Короля Артура — воскресенье, 21:15
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Геройские выходные: что готовит кинопоказ недели на ICTV
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Константин Стогний
Вадим Карпьяк
Оксана Соколова
Оксана Гутцайт