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Video: Чорнобиль 2.0 – Як зупинити катастрофу?

Російські війська в Україні загрожують не тільки нашій країні, а і всьому світу. Вони бомбардували сховище радіоактивних відходів у Києві, знищили системи моніторингу радіації, підірвали газопровід у Харкові та нафтобазу в Києві. Вони б'ють ракетами та забороненою зброєю по дитсадках, лікарнях та житлових будинках, вбивають мирних людей, розстрілюють дітей. Російські окупанти захопили Чорнобильську станцію. Якщо вони її активують - ядерний апокаліпсис потужністю у 500 Хіросім чекає на весь світ! Україна зупинить ядерне лихо, але нам потрібна допомога. Закрийте небо! Поширюйте це відео. Все інше зробить українська армія.

Чорнобиль 2.0 – Як зупинити катастрофу?
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Російські війська в Україні загрожують не тільки нашій країні, а і всьому світу. Вони бомбардували сховище радіоактивних відходів у Києві, знищили системи моніторингу радіації, підірвали газопровід у Харкові та нафтобазу в Києві. Вони б’ють ракетами та забороненою зброєю по дитсадках, лікарнях та житлових будинках, вбивають мирних людей, розстрілюють дітей. Російські окупанти захопили Чорнобильську станцію. Якщо вони її активують – ядерний апокаліпсис потужністю у 500 Хіросім чекає на весь світ! Україна зупинить ядерне лихо, але нам потрібна допомога. Закрийте небо! Поширюйте це відео. Все інше зробить українська армія.

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Головна / Чорнобиль 2.0 – Як зупинити катастрофу? / 27.02.2022 18:56
27.02.2022 18:56

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