Чорнобиль 2.0 – Як зупинити катастрофу?

Російські війська в Україні загрожують не тільки нашій країні, а і всьому світу. Вони бомбардували сховище радіоактивних відходів у Києві, знищили системи моніторингу радіації, підірвали газопровід у Харкові та нафтобазу в Києві. Вони б’ють ракетами та забороненою зброєю по дитсадках, лікарнях та житлових будинках, вбивають мирних людей, розстрілюють дітей. Російські окупанти захопили Чорнобильську станцію. Якщо вони її активують – ядерний апокаліпсис потужністю у 500 Хіросім чекає на весь світ! Україна зупинить ядерне лихо, але нам потрібна допомога. Закрийте небо! Поширюйте це відео. Все інше зробить українська армія.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.