Video: Чорнобиль 2.0 — Як зупинити катастрофу?

Російські війська в Україні загрожують не тільки нашій країні, а і всьому світу. Вони бомбардували сховище радіоактивних відходів у Києві, знищили системи моніторингу радіації, підірвали газопровід у Харкові та нафтобазу в Києві. Вони б'ють ракетами та забороненою зброєю по дитсадках, лікарнях та житлових будинках, вбивають мирних людей, розстрілюють дітей. Російські окупанти захопили Чорнобильську станцію. Якщо вони її активують - ядерний апокаліпсис потужністю у 500 Хіросім чекає на весь світ! Україна зупинить ядерне лихо, але нам потрібна допомога. Закрийте небо! Поширюйте це відео. Все інше зробить українська армія.