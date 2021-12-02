Антизомбі — випуск від 02.12.2021

Джихадисти на пляжах та пояси смертників у Севастополі

Як терористи Талібану Крим російським визнали

Диверсійні групи в українських містах та вибухівка на дорогах

Чому у Росії пропонують змінити тактику війни?

І Сирія – сестричка, а Науру брат. Нові союзники Кремля

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 02.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті https://ictv.ua/ua/antyzombi/