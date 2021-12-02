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Video: Антизомбі — випуск від 02.12.2021

Джихадисти на пляжах та пояси смертників у Севастополі Як терористи Талібану Крим російським визнали Диверсійні групи в українських містах та вибухівка на дорогах Чому у Росії пропонують змінити тактику війни? І Сирія - сестричка, а Науру брат. Нові союзники Кремля —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 02.12.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Антизомбі — випуск від 02.12.2021
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Джихадисти на пляжах та пояси смертників у Севастополі

Як терористи Талібану Крим російським визнали

Диверсійні групи в українських містах та вибухівка на дорогах

Чому у Росії пропонують змінити тактику війни?

І Сирія – сестричка, а Науру брат. Нові союзники Кремля

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 02.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Антизомбі — випуск від 02.12.2021 / 02.12.2021 21:15
02.12.2021 21:15

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