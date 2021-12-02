АНТИЗОМБИ на ICTV — выпуск от 02.12.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 02.12.2021:

Джихадисты на пляжах и пояса смертников в Севастополе

Как террористы Талибана Крым российским признали

Диверсионные группы в украинских городах и взрывчатка на дорогах

Почему в России предлагают изменить тактику войны?

И Сирия — сестричка, а Науру брат. Новые союзники Кремля

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 02.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 02.12.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/