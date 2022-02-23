Новоросія. Ціна проекту: документальний фільм про сепаратистів

Документальний фільм “Птах”
Русский мир. Часть 1. Дары волхвов: спецпроект про начало войны в Украине
Русский мир. Часть 2. Спецтуристы: спецпроект про начало войны в Украине
Війна на нульовому кілометрі: документальний фільм про війну на Сході
Дебальцеве: документальний фільм про війну на Сході
Рейд. Сила нескорених: документальний фільм про десант
Добровольці: документальний фільм про війну
Аеропорт: документальний фільм про кіборгів
Чому Росія – насправді Московія? Несподівана правда про Російську імперію
Наркокурʼєр – неділя, 27 лютого, 23:45
Морська поліція. Чорноморськ – Дивись нові серії з понеділка по четвер о 21:30
Подарунок від Кепа – Морська поліція. Чорноморськ – понеділок-четвер, 21:30