Новороссия. Цена проекта: документальный фильм про сепаратистов

Документальный фильм «Птица»
Русский мир. Часть 1. Дары волхвов: спецпроект про начало войны в Украине
Русский мир. Часть 2. Спецтуристы: спецпроект про начало войны в Украине
Война на нулевом километре: документальный фильм о войне на Востоке
Дебальцево: документальный фильм про войну на Востоке
Рейд. Сила непокоренных: документальный фильм про десант
Добровольці: документальний фільм про війну
Аеропорт: документальний фільм про кіборгів
Чому Росія – насправді Московія? Несподівана правда про Російську імперію
Наркокурьер – воскресенье, 27 февраля, 23:45
Морская полиция. Черноморск — Смотри новые серии с понедельника по четверг в 21:30
Подарок от Кепа – Морская полиция. Черноморск – понедельник-четверг, 21:30
«Життя дає більше, ніж можна собі уявити»: Оксана Гутцайт поспілкувалася із дівчатами STEM-спільноти
Курсы разговорного английского в Киеве: как заговорить свободно и уверенно
Сьогодні ICTV покаже спецвипуск «Свободи слова»
Медіагігієна на пальцях: як розпізнати фейкову новину