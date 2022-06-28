Телеведуча Олена Фроляк емоційно звернулась до українців у День Конституції

Любити свою країну і до нестями ненавидіти її ворогів – закликала відома журналістка, шеф-редакторка і ведуча програми «Факти ICTV» Олена Фроляк. А також назвала 2 головні обов’язки українців у воєнний час – захищати Україну і сплачувати податки.

Про це ведуча сказала у своєму привітанні з нагоди 26-ї річниці з дня прийняття основного закону країни. На думку Олени, саме дотримання 65 і 67 статей допоможе наблизити перемогу.

«До Дня Конституції хочу нагадати усім українцям всього дві статті:

ст.65. Конституція України встановлює конституційний обов’язок громадян України захищати свою Вітчизну, її незалежність і територіальну цілісність, шанувати її державні символи.

І ст.67. Обов’язок кожного члена суспільства сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом… До завершення війни цього буде досить», – порадила журналістка.

А також редакторка «Фактів» дала пораду з психологічної підтримки. Українцям вона порадила не соромитися своїх негативних почуттів до російських воєнних. Адже вираження своїх емоцій, навпаки, допоможе легше перенести біль війни.

А ще від себе я б додала обов’язок любити свою країну і до нестями ненавидіти її ворогів. Як кажуть психологи, нині ця риса дуже продуктивна і необхідна для перемоги!

Слава Україні!

– доповнила Олена.

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