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Главная / Телеведуча Олена Фроляк емоційно звернулась до українців у День Конституції / 28.06.2022 16:25
28.06.2022 16:25
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Телеведуча Олена Фроляк емоційно звернулась до українців у День Конституції

Телеведуча Олена Фроляк емоційно звернулась до українців у День Конституції

Любити свою країну і до нестями ненавидіти її ворогів – закликала відома журналістка, шеф-редакторка і ведуча програми «Факти ICTV» Олена Фроляк. А також назвала 2 головні обов’язки українців у воєнний час – захищати Україну і сплачувати податки. 

Про це ведуча сказала у своєму привітанні з нагоди 26-ї річниці з дня прийняття основного закону країни. На думку Олени, саме дотримання 65 і 67 статей допоможе наблизити перемогу. 

«До Дня Конституції хочу нагадати усім українцям всього дві статті:
ст.65. Конституція України встановлює конституційний обов’язок громадян України захищати свою Вітчизну, її незалежність і територіальну цілісність, шанувати її державні символи.
І ст.67. Обов’язок кожного члена суспільства сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом… До завершення війни цього буде досить», – порадила журналістка. 

А також редакторка «Фактів» дала пораду з психологічної підтримки. Українцям вона порадила не соромитися своїх негативних почуттів до російських воєнних. Адже вираження своїх емоцій, навпаки, допоможе легше перенести біль війни. 

А ще від себе я б додала обов’язок любити свою країну і до нестями ненавидіти її ворогів. Як кажуть психологи, нині ця риса дуже продуктивна і необхідна для перемоги! 
Слава Україні!

– доповнила Олена. 

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Теги: війна Росії проти України, День Конституції, Конституція, Олена Фроляк
28.06.2022 16:25



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